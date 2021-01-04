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filmi konusu nedir? kimler?

Harry Potter serisinin ikinci filmi olan Sırlar Odası için geri sayım başladı. Bu akşam Kanal D ekranlarına gelecek olan film 2002 yılı yapımı olup ABD-İngiltere yapımı olmaktadır. Yönetmen koltuğunda Chris Columbus’un oturduğu film; fantastik, macera ve aile türlerini kapsıyor. Peki; filmi konusu nedir? kimler?

Giriş Tarihi: 4.1.2021 14:52 ABONE OL
Harry Potter ve Sırlar Odası filmi konusu nedir? Harry Potter ve Sırlar Odası filmi oyuncuları kimler?

Gişe rekorları kıran Harry Potter serisinin ikinci filmi olan Sırlar Odası, bu akşam Kanal D ekranlarına gelecek. Harry'nin Voldemort'la mücadelesi serinin ikinci filminde de devam edecek. Peki; Harry Potter ve Sırlar Odası filmi konusu nedir? Harry Potter ve Sırlar Odası filmi oyuncuları kimler?

HARRY POTTER VE SIRLAR ODASI FİLMİ KONUSU

Harry'nin yanlarında kalmak zorunda olduğu için yanlarında kaldığı ailesi olan Dursley'ler Harry'ye kötü davranmaya devam etmektedirler. Harry de bu eziyetten kurtulmak için bir an önce çok sevdiği okulu Hogwarts'a dönmenin hayallerini kurmaktadır. Vakit gelir ve Harry hazırlanmaya başlar ancak bir elf olan Dobby onu uyararak okula döndüğünde çok büyük bir felaketle karşılaşacağı yönünde uyarır. Sırlar odası açılmıştır ve çok karanlık bir güç Hogwarts'ın üzerinde egemen olmaya başlamıştır.

HARRY POTTER VE SIRLAR ODASI FİLMİ OYUNCULARI

Orijinal adı : Harry Potter and The Chamber of Secrets

Yönetmen : Chris Columbus

Yapım Yılı : 2002 - ABD - İngiltere

Türü : Fantastik, Macera, Aile

Oyuncular : Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson

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Harry Potter ve Sırlar Odası filmi konusu nedir? Harry Potter ve Sırlar Odası filmi oyuncuları kimler?
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