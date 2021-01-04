Gişe rekorları kıran Harry Potter serisinin ikinci filmi olan Sırlar Odası, bu akşam Kanal D ekranlarına gelecek. Harry'nin Voldemort'la mücadelesi serinin ikinci filminde de devam edecek. Peki; Harry Potter ve Sırlar Odası filmi konusu nedir? Harry Potter ve Sırlar Odası filmi oyuncuları kimler?
Harry'nin yanlarında kalmak zorunda olduğu için yanlarında kaldığı ailesi olan Dursley'ler Harry'ye kötü davranmaya devam etmektedirler. Harry de bu eziyetten kurtulmak için bir an önce çok sevdiği okulu Hogwarts'a dönmenin hayallerini kurmaktadır. Vakit gelir ve Harry hazırlanmaya başlar ancak bir elf olan Dobby onu uyararak okula döndüğünde çok büyük bir felaketle karşılaşacağı yönünde uyarır. Sırlar odası açılmıştır ve çok karanlık bir güç Hogwarts'ın üzerinde egemen olmaya başlamıştır.
Orijinal adı : Harry Potter and The Chamber of Secrets
Yönetmen : Chris Columbus
Yapım Yılı : 2002 - ABD - İngiltere
Türü : Fantastik, Macera, AileOyuncular : Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson