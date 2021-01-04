Masterchef büyük ödül araba mı, para ödülü var mı? Masterchef 2020 şampiyonu Serhat’ın ödülü ne?

Masterchef'te geçtiğimiz akşam 2020 sezonunun finali gerçekleşirken büyük ödülün sahibi Serhat Doğramacı oldu. Milyonların ekranlara kilitlendiği gecede üç oyun oynayan yarışmacıların kıyasıya rekabeti çok konuşulurken şampiyonluk ödülü de gündeme gelen konular arasındaydı. Peki, Masterchef ödülü nedir, ne kadar? 2020 Masterchef şampiyonu Serhat'ın büyük ödülü ne? İşte detaylar…

MASTERCHEF BÜYÜK ÖDÜL NEDİR?

Tv8 ekranlarının merakla takip edilen yarışma programının 2020 sezonu geçtiğimiz akşam Barbaros ve Serhat arasında yapılan final gecesi ile son bulurken yarışmanın galibi Serhat Doğramacı oldu. Masterchef şampiyonluk ödülü olan lüks araç ise dikkat çekti…