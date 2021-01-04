MasterChef şampiyonu kim oldu? 2020 MasterChef birincisi kim, hangi yarışmacı? İşte puan durumu son tablo!

Temmuz ayında başlayan MasterChef birincisi dün akşamki canlı yayında belli oldu. 16 yarışmanın katılım gösterdiği yarışmaya finalist olarak kalan Barbaros ve Serhat arasında birinci belli oldu. Şeflerin verdiği puanlamalar sonrası büyük finalde şampiyon isim 144 puan alarak kupayı kaldırdı. Peki; MasterChef şampiyonu kim, hangi yarışmacı oldu? 2020 MasterChef birincisi kim?

MASTERCHEF BİRİNCİSİ KİM OLDU?

MasterChef'te, Barbaros ve Serhat Türk mutfağı ve uluslararası menülerinin ardından canlı yayında kendi imza yemeklerini hazırlayarak şeflerin karşısına çıktı. Puanlamalar sonrası büyük finalde, 144 puan alan Serhat MasterChef şampiyonu oldu.

142 puan alan Barbaros ise sezonun ikincisi oldu. Serhat, "Bir tane kupa var ama iki tane şampiyon var." diyerek şampiyonluk kupasını rakibi Barbaros ile beraber kaldırdı. MasterChef şampiyonu olan Serhat son model lüks aracın da sahibi oldu.