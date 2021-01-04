Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri MasterChef şampiyonu kim oldu? Dün gece MasterChef’te kim kazandı?

şampiyonu kim oldu? ?

ekranlarında yayınlanan yemek yarışması 2020 son bölüm, büyük finale sahne oldu. Son 2’ye kalan Serhat ve Barbaros arasında Cumartesi ve Pazar günleri yapılan büyük finalde ikili arasında kimin MasterChef şampiyonu olacağı yoğun şekilde merak ediliyordu. Mehmet Danilo ve Somer şefler tarafından 2020 yılı birincisi belirlendi. Bu gelişmeyle birlikte yarışmanın takipçileri MasterChef şampiyonu kim oldu, kim kazandı? şeklinde sorularla araştırmalarını sürdürüyor. Bu başlık altında MasterChef şampiyonu kim oldu, kim kazandı? sorularının yanıtları ve diğer tüm detayları bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 4.1.2021 20:12 Son Güncelleme: 4.1.2021 20:12 ABONE OL
MasterChef şampiyonu kim oldu? Dün gece MasterChef’te kim kazandı?

Acun Ilıcalı tarafından yapımcılığı üstlenilen TV8 ekranlarının takip edilen yarışması 2020 MasterChef son bölüm, büyük finale ev sahipliği yaptı. Barbaros ve Serhat'ın finalistleri olduğu yarışmada ikili arasından hangisinin 2020 MasterChef şampiyonu olduğu Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından dün gece belli oldu. Bu gelişmeyle beraber yarışmanın sıkı takipçileri MasterChef şampiyonu kim oldu? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor.

MASTERCHEF 2020 ŞAMPİYONU KİM OLDU?

MasterChef son bölüm büyük final ve hangi yarışmacının şampiyon olduğuna ilişkin detaylar şöyle;



2020 MasterChef son bölümde büyük final heyecanı yaşandı. Aylarca süren mücadelede 100 bin aday arasından 14 kişilik ana kadroya giren ve rakiplerini tek eleyerek büyük finalin son 2'lisi olan Barbaros ve Serhat arasında şampiyonluk için kıran kırana bir mücadele yaşandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin belirlediği 2 menü ve 1 imza tabağı ürünlerinden dünkü puanlara ilave olarak en fazla puan sahibi olan isim Serhat oldu ve 2020 MasterChef şampiyonu olarak adını yarışma tarihine yazdırdı.

3 Ocak 2021 tarihinde ekranlara gelen MasterChef son bölüm şampiyon adaylarının kıyasıya mücadelesiyle başladı. Serhat ve Barbaros hazırlayacakları ürünlerle ilgili detayları jüri şeflere sundu. İlk etapta yarışmacıların ürünlerini tadan Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından verilen puanlar sonucunda

İLK MENÜ

  • BARBAROS: 92
  • SERHAT: 91

puan aldı. Büyük finalde Barbaros 1 puanlık avantaj kazandı.

İKİNCİ MENÜ

  • BARBAROS: 118
  • SERHAT: 117

ikinci oyunda da MasterChef Barbaros 1 puanlık üstünlüğü sürdürdü.



İMZA TABAĞI

2020 MasterChef'in şampiyonunu belirleyecek olan imza yemeği oyunu canlı yayında, şampiyon adaylarının ailelerinin seyirciliğinde başladı. Yarışmanın en önemli anlarından olan ve şampiyonun belirleneceği son yarışması özelliğine sahip imza tabağı bölümünde, Barbaros ve Serhat kıran kırana ürünlerini hazırladı ve Mehmet, Danilo, Somer şeflerin beğenisine sundu. Tadımın ardından şeflerin puanları şu şekilde oldu;

  • BARBAROS: 142
  • SERHAT: 144

Bu sonuçla 2020 MasterChef Türkiye yarışmasının şampiyonu SERHAT oldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
MasterChef şampiyonu kim oldu? Dün gece MasterChef’te kim kazandı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA