MasterChef şampiyonu kim oldu? Dün gece MasterChef’te kim kazandı?

Acun Ilıcalı tarafından yapımcılığı üstlenilen TV8 ekranlarının takip edilen yarışması 2020 MasterChef son bölüm, büyük finale ev sahipliği yaptı. Barbaros ve Serhat'ın finalistleri olduğu yarışmada ikili arasından hangisinin 2020 MasterChef şampiyonu olduğu Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından dün gece belli oldu. Bu gelişmeyle beraber yarışmanın sıkı takipçileri MasterChef şampiyonu kim oldu? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor.

MASTERCHEF 2020 ŞAMPİYONU KİM OLDU?

MasterChef son bölüm büyük final ve hangi yarışmacının şampiyon olduğuna ilişkin detaylar şöyle;