Reyting sonuçları 3 Ocak 2021: Dünün reyting sonuçları sıralamasına göre kim birinci oldu?

Reyting sonuçları açıklanıyor… Medya gündemini yakından takip edenler dün akşam yayınlanan dizi ve filmlerin sıralamasını araştırıyor. 3 Ocak Pazar akşamı diziler tekrar bölümleriyle ekrana gelirken Masterchef final bölümüyle yayınlandı. Bu kapsamda her gün AB ve Total sıralamaları ile yapımların reytinglerdeki durumu kamuoyu ile paylaşılıyor. Peki 3 Ocak 2021 Reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları sıralamasına göre kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

3 Ocak 2021 Pazar günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklanıyor. Dünün reyting sonuçları sıralaması ile birinci olan yapım açıklanınca haberimizde yer alacaktır.