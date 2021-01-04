Reyting sonuçları 3 Ocak 2021: Dünün reyting sonuçları sıralamasına göre kim birinci oldu?

Reyting sonuçları açıklanıyor… Medya gündemini yakından takip edenler dün akşam yayınlanan dizi ve filmlerin sıralamasını araştırıyor. 3 Ocak Pazar akşamı diziler tekrar bölümleriyle ekrana gelirken Masterchef final bölümüyle yayınlandı. Bu kapsamda her gün AB ve Total sıralamaları ile yapımların reytinglerdeki durumu kamuoyu ile paylaşılıyor. Peki 3 Ocak 2021 Reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları sıralamasına göre kim birinci oldu?
3 Ocak 2021 Pazar günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklanıyor. Dünün reyting sonuçları sıralaması ile birinci olan yapım açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
27 Aralık 2020 Pazar günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Total'de ikinci sırada Masterchef Türkiye, üçüncü sırada Show Ana Haber yer aldı. AB Grubunda birinci sırada Masterchef Türkiye, üçüncü sırada Kefaret yer aldı.
1 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
2 MASTERCHEF TURKIYE TV8
3 SHOW ANA HABER SHOW TV
4 A.RIZA SHOW TV
5 HAVA DURUMU KANAL D
6 HABER ONU SHOW TV
7 KEFARET FOX
8 KANAL D ANA HABER KANAL D
9 A.RIZA (OZET) SHOW TV
10 KEFARET (OZET) FOX