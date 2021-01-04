Survivor ne zaman başlıyor, ilk bölüm hangi gün yayınlanacak? Survivor 2021 kadrosu belli oldu!

Survivor 2021'in başlamasına kısa bir süre kaldı. Bu sezon da ünlüler ve gönüllüler formatı ile ekranlara gelecek olan programında yarışacak olan isimler duyuruldu. Tanıtım fragmanı yayınlanırken Survivor 2021 ünlüler ve gönüllüler kadrosu belli oldu. Bu yılki yarışmanın kadrosunda da televizyon ve spor dünyasından tanınan çeşitli isimler bulunuyor.

SURVIVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Survivor'un ne zaman başlayacağı belli oldu. Açıklanan bilgilere göre, Survivor 2021 yarışması 9 Ocak Cumartesi günü akşam saat 20.00'de TV8'de yayınlanacak.

SURVİVOR 2021 KADROSUNDA KİMLER VAR?

İşte, Survivor 2021 ünlüler ve gönüllüler kadrosunda yarışacak olan isimler;