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Ünlüler Gönüllüler kadrosu belli oldu! 2021 Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte o isimler!

Acun Ilıcalı tarafından açıklanan yarışmacıları belli oldu. 2021 sezonu için geri sayım başlarken yarışmanın hayranları heyecan içerisinde başlangıç tarihini bekliyor. Geçtiğimiz yılın şampiyonu, bilindiği üzere Cemal Can Canseven olmuştu. Peki; Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte 2021 Survivor yeni sezon Ünlüler Gönüllüler kadrosu…

Giriş Tarihi: 4.1.2021 08:00 Son Güncelleme: 4.1.2021 08:00 ABONE OL
Survivor yeni sezon Ünlüler Gönüllüler kadrosu belli oldu! 2021 Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte o isimler!

Merakla beklenen Survivor yeni sezon Ünlüler Gönüllüler kadrosu açıklandı. Ünlüler takımında; Öykü Çelik, Cemal Hünal, Batuhan Karacakaya gibi isimler yer alırken Gönüllüler kadrosunda ise Hanzade, Aleyna, Sena, İlayda Şeker gibi isimler yer alıyor. Peki; Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte Survivor Ünlüler Gönüllüler kadrosu…

2021 SURVİVOR YENİ SEZON BAŞLIYOR!

Survivor'un ne zaman başlayacağı belli oldu. Açıklanan bilgilere göre, Survivor 2021 yarışması 9 Ocak Cumartesi günü akşam saat 20.00'de TV8'de yayınlanacak.

Survivor 2021'e gidecek ünlü yarışmacılar:

-Melis Sezer

-İsmail Balaban

-Meryem Kasap

-Hayrettin

-Barış Özbek

-Çağrı Atakan

-Merve Aydın

-Batuhan Karacakaya

-Öykü Çelik

-Cemal Hünal

Survivor gönüllüler kadrosu ünlülerin ardından açıklandı. Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabından duyurduğu kadroda, Uğurtan, Sancakay, Emin, Hanzade, Milli güreşçi Reşit Karabacak'ın oğlu Yunus Emre, İlayda Şeker, Poyraz, Sena, Ayşe Reşat, Aleyna, Staven yer aldı.

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Survivor yeni sezon Ünlüler Gönüllüler kadrosu belli oldu! 2021 Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte o isimler!
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