Survivor yeni sezon Ünlüler Gönüllüler kadrosu belli oldu! 2021 Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte o isimler!

Merakla beklenen Survivor yeni sezon Ünlüler Gönüllüler kadrosu açıklandı. Ünlüler takımında; Öykü Çelik, Cemal Hünal, Batuhan Karacakaya gibi isimler yer alırken Gönüllüler kadrosunda ise Hanzade, Aleyna, Sena, İlayda Şeker gibi isimler yer alıyor. Peki; Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte Survivor Ünlüler Gönüllüler kadrosu…

2021 SURVİVOR YENİ SEZON BAŞLIYOR!

Survivor'un ne zaman başlayacağı belli oldu. Açıklanan bilgilere göre, Survivor 2021 yarışması 9 Ocak Cumartesi günü akşam saat 20.00'de TV8'de yayınlanacak.