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. son bölüm izle! ile 15. son bölümde neler oldu?

ekranlarının sevilen dizisi . son bölümüyle ekranlardaki yerini aldı. Dizinin televizyondaki gösteriminin sona ermesiyle birlikte son bölümü tekrar izlemek isteyenler “ 15. son bölüm izle” şeklinde sorularla araştırmalarını sürdürüyor. Bu başlık altında Uyanış Büyük Selçuklu 15. son bölüm izleme linki ve son bölüm özetini bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 5.1.2021 00:44 Son Güncelleme: 5.1.2021 00:44 ABONE OL
Uyanış Büyük Selçuklu 15. son bölüm izle! TRT1 ile Uyanış Büyük Selçuklu 15. son bölümde neler oldu?

TRT1 kanalının takip edilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu 15. son bölüm ile diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin 15. son bölümünün gösteriminin tamamlanmasıyla birlikte bölümü kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler "Uyanış Büyük Selçuklu 15. son bölüm izle" şeklinde araştırmalar yapmaya devam ediyor.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 15. SON BÖLÜM İZLE

TRT1 ile Uyanış Büyük Selçuklu 15. son bölüm izleme linki ve son bölüm özeti şöyle;

Uyanış Büyük Selçuklu 15. son bölümü aşağıda yer alan link aracılığıyla keyifle izleyebilirsiniz...

https://www.trtizle.com/diziler/uyanis-buyuk-selcuklu/uyanis-buyuk-selcuklu-15-bolum-4046517

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 15. SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Faysal'ın kafilesini durdurup Rüstem'i yakalamaya çok yaklaşmış olan Sencer, Tapar tarafından engellenmiş, Rüstem'i yakalamaktan son anda alıkonulmuştu. Tapar ve Sencer saraya geldikleri vakit, Arslantaş, Rüstem'i saraya getirmeyi başarmıştı. Arslantaş, Rüstem'i nasıl yakalamıştır? Rüstem'in Şelemzar'dan çıkarmayı başardığı Sırlar Kitabı'nı ele geçirebilmiş midir? Altın kervanıyla Rüstem'i kaçıran Faysal'ın Batıni olduğu ortaya çıkacak mıdır?

Öte yandan Terken'in Nizamülmülk'ü ve Seferiye'yi zehirlediğinden emin olan Elçin, Firdevs üzerinden Terken'e bir tuzak kurup zehri yapan büyücünün mekânını bulmuştu. Ne var ki; büyücüyü bulmayı umduğu yerde iki ceset vardı; büyücü ve Nizamülmülk'ün ilacına zehri karıştıran Esma'nın cesetleriydi bunlar.



Terken tarafından bir tuzağa çekildiğini iş işten geçtikten sonra anlayan Elçin ne yapacaktır? Elçin'i cinayetle suçlayıp şantaj yaparak onu saraydan kovmayı başarmak üzere olan Terken'i nasıl bir sürpriz beklemektedir?

Andreas'ı savaşta mağlup eden ve onu ölümle cezalandıran Melikşah, ordusuyla birlikte Kuvel Kalesi'ne yürüyecektir. Bizans'la arasında bir denge unsuru olan Kuvel Kalesi'ni topraklarına katacak mıdır? Bizans ile nasıl bir antlaşmaya varacaktır? Kuvel'den dönüş yolunda Melikşah'ı bekleyen sürpriz ne olacaktır?

Tüm bunların yanı sıra Andreas'ın gözden çıkarıldığını anladıktan sonra Markus'la ittifak kuran Sabbah'ın yeni planı ne olacaktır? Kaos çıkarıp Haçlı orduları için uygun ortam hazırlamak için Selçuklu topraklarına gelen Markus'un ilk icraatı ne olacaktır?

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Uyanış Büyük Selçuklu 15. son bölüm izle! TRT1 ile Uyanış Büyük Selçuklu 15. son bölümde neler oldu?
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