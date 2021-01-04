Uyanış Büyük Selçuklu 15. son bölüm izle! TRT1 ile Uyanış Büyük Selçuklu 15. son bölümde neler oldu?





Terken tarafından bir tuzağa çekildiğini iş işten geçtikten sonra anlayan Elçin ne yapacaktır? Elçin'i cinayetle suçlayıp şantaj yaparak onu saraydan kovmayı başarmak üzere olan Terken'i nasıl bir sürpriz beklemektedir?



Andreas'ı savaşta mağlup eden ve onu ölümle cezalandıran Melikşah, ordusuyla birlikte Kuvel Kalesi'ne yürüyecektir. Bizans'la arasında bir denge unsuru olan Kuvel Kalesi'ni topraklarına katacak mıdır? Bizans ile nasıl bir antlaşmaya varacaktır? Kuvel'den dönüş yolunda Melikşah'ı bekleyen sürpriz ne olacaktır?



Tüm bunların yanı sıra Andreas'ın gözden çıkarıldığını anladıktan sonra Markus'la ittifak kuran Sabbah'ın yeni planı ne olacaktır? Kaos çıkarıp Haçlı orduları için uygun ortam hazırlamak için Selçuklu topraklarına gelen Markus'un ilk icraatı ne olacaktır?