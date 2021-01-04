Uyanış Büyük Selçuklu 15.bölüm fragmanı yayınlandı! Uyanış Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu?

TRT1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Başrollerinde İsmail Ege Şaşmaz, Buğra Gülsoy ve Hatice Şendil'in rol aldığı dizinin yeni bölümünde heyecanlı anlar yaşanacak. Bu akşam ekrana gelecek olan 15.bölümde Andreas'ı savaşta mağlup eden ve onu ölümle cezalandıran Melikşah, ordusuyla birlikte Kuvel Kalesi'ne yürüyecektir. Peki Uyanış Büyük Selçuklu 15.bölümde neler olacak? Uyanış Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 15.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Faysal'ın kafilesini durdurup Rüstem'i yakalamaya çok yaklaşmış olan Sencer, Tapar tarafından engellenmiş, Rüstem'i yakalamaktan son anda alıkonulmuştu. Tapar ve Sencer saraya geldikleri vakit, Arslantaş, Rüstem'i saraya getirmeyi başarmıştı. Arslantaş, Rüstem'i nasıl yakalamıştır? Rüstem'in Şelemzar'dan çıkarmayı başardığı Sırlar Kitabı'nı ele geçirebilmiş midir? Altın kervanıyla Rüstem'i kaçıran Faysal'ın Batıni olduğu ortaya çıkacak mıdır?

Uyanış Büyük Selçuklu 15. Bölüm (4 Ocak 2020 Pazartesi) Kan donduran ihanet sonunda ortaya çıktı | Video

Öte yandan Terken'in Nizamülmülk'ü ve Seferiye'yi zehirlediğinden emin olan Elçin, Firdevs üzerinden Terken'e bir tuzak kurup zehri yapan büyücünün mekânını bulmuştu. Ne var ki; büyücüyü bulmayı umduğu yerde iki ceset vardı; büyücü ve Nizamülmülk'ün ilacına zehri karıştıran Esma'nın cesetleriydi bunlar. Terken tarafından bir tuzağa çekildiğini iş işten geçtikten sonra anlayan Elçin ne yapacaktır? Elçin'i cinayetle suçlayıp şantaj yaparak onu saraydan kovmayı başarmak üzere olan Terken'i nasıl bir sürpriz beklemektedir?

Andreas'ı savaşta mağlup eden ve onu ölümle cezalandıran Melikşah, ordusuyla birlikte Kuvel Kalesi'ne yürüyecektir. Bizans'la arasında bir denge unsuru olan Kuvel Kalesi'ni topraklarına katacak mıdır? Bizans ile nasıl bir antlaşmaya varacaktır? Kuvel'den dönüş yolunda Melikşah'ı bekleyen sürpriz ne olacaktır?

Tüm bunların yanı sıra Andreas'ın gözden çıkarıldığını anladıktan sonra Markus'la ittifak kuran Sabbah'ın yeni planı ne olacaktır? Kaos çıkarıp Haçlı orduları için uygun ortam hazırlamak için Selçuklu topraklarına gelen Markus'un ilk icraatı ne olacaktır?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hasan Sabbah'ı yakalayıp gerçek kimliğini açık etmek üzere olan Sencer'i Melikşah durdurmuştu. Daha sonra Sencer'in Seyduna'nın peşine düşmesine izin vermeyen Melikşah, Arslantaş'ı kaçırarak devlete itaatsizlik eden ve Tacülmülk'ü darp eden Sencer'e nasıl bir ceza uygulayacaktır? Nizamülmülk'ü ve Sencer'i yaralamak suretiyle aranan Arslantaş bulunabilecek midir?

Terken'in başarılı tertibi neticesinde zehirlenmiş olan Nizamülmülk ölecek midir? Nizamülmülk'e zehirli sıvıyı içiren Turna'nın akıbeti ne olacaktır?

Yıllarca esaret altında yaşadığı zindandan kaçmayı başaran Arslantaş'ın annesi Leyla'nın peşine düşmüş olan batıniler, Leyla'yı bulabilecekler mi? Leyla'nın akıbeti ne olacaktır? Arslantaş annesi Leyla'yı batınilerin elinden kurtarmayı başarabilecek midir?

Şelemzar'daki çelik ambarının patlaması sonucunda Melikşah'ın öfkesini üzerine çeken İlteber'in zor günleri devam edecektir. Borçlarından ötürü kendisini köşeye sıkıştıran Faysal'ın darülhicreyi istemesi İlteber'i içinden çıkılmaz bir kıskacın içine hapsetmişti. İçine düştüğü durumdan çıkmak için başkaca çaresi kalmayan İlteber, darülhicreyi Faysal'a verecek midir?

Şelemzar patlamalarında dahli olduğu anlaşılınca Melikşah'ın tepkisini üzerine çeken Andreas, Bizans imparatorunun kendisini gözden çıkardığını ve Melikşah'ın kellesini almak için harekete geçeceğini anlamıştı. İçine düştüğü bu amansız vaziyetten kurtulabilmek için ne yapacaktır? Yoksa Andreas yolun sonuna mı gelmiştir.