Uyanış Büyük Selçuklu 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Uyanış Büyük Selçuklu 16. yeni bölüm fragman detayları…





UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 15. SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Faysal'ın kafilesini durdurup Rüstem'i yakalamaya çok yaklaşmış olan Sencer, Tapar tarafından engellenmiş, Rüstem'i yakalamaktan son anda alıkonulmuştu. Tapar ve Sencer saraya geldikleri vakit, Arslantaş, Rüstem'i saraya getirmeyi başarmıştı. Arslantaş, Rüstem'i nasıl yakalamıştır? Rüstem'in Şelemzar'dan çıkarmayı başardığı Sırlar Kitabı'nı ele geçirebilmiş midir? Altın kervanıyla Rüstem'i kaçıran Faysal'ın Batıni olduğu ortaya çıkacak mıdır?



Öte yandan Terken'in Nizamülmülk'ü ve Seferiye'yi zehirlediğinden emin olan Elçin, Firdevs üzerinden Terken'e bir tuzak kurup zehri yapan büyücünün mekânını bulmuştu. Ne var ki; büyücüyü bulmayı umduğu yerde iki ceset vardı; büyücü ve Nizamülmülk'ün ilacına zehri karıştıran Esma'nın cesetleriydi bunlar. Terken tarafından bir tuzağa çekildiğini iş işten geçtikten sonra anlayan Elçin ne yapacaktır? Elçin'i cinayetle suçlayıp şantaj yaparak onu saraydan kovmayı başarmak üzere olan Terken'i nasıl bir sürpriz beklemektedir?