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Dün akşamın açıklandı mı? Çukur, Uyanış Büyük Selçuklu... İşte 5 Ocak reyting sonuçları

Geçtiğimiz akşam televizyon ekranlarına gelen yapımların için yarışı hız kesmeden devam etti. Birbirinden eğlenceli film, dizi ve programlarla ekranlara kilitlenen vatandaşlar sabah saatlerinde ise takip ettikleri yapımların reytinglerdeki durumunu merak ediyor. Peki, Dün akşamın reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 5 Ocak reyting sonuçları ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 5.1.2021 08:56 ABONE OL
Dün akşamın reyting sonuçları açıklandı mı? Çukur, Uyanış Büyük Selçuklu... İşte 5 Ocak reyting sonuçları

Her gün bir önceki güne ait reyting sonuçları belli olurken geçtiğimiz akşam; Show Tv'de Çukur yeni bölüm, Kanal D'de efsane yapım Harry Potter, Atv'de Akıncı, TRT1 ekranlarında ise Uyanış Büyük Selçuklu dizisi izleyenleriyle buluştu. Bu kapsamda binlerce kişi reytinglerdeki sıralamayı merak ediyor. Peki, Dün akşamın reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 5 Ocak reyting sonuçları ve tüm detaylar…

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Ekranlara gelen dizi ve filmler reyting sonuçları mücadelesini sürdürürken her gün bir önceki günün sıralamaları belli oluyor. Çukur, Uyanış Büyük Selçuklu ve Akıncı dizilerinin sıralamaları ise bu noktada merak ediliyor…

Reyting sonuçları 3 Ocak 2021 Pazar: Dünün reyting sonuçları sıralamasına göre kim birinci oldu?

Düne ait sonuçlar henüz belli olmazken geçtiğimiz hafta reyting sonuçları şöyle;

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 - UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU

2 - ÇUKUR

3 - YASAK ELMA

4 - ESRA EROL'DA

5 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

AB REYTİNG SONUÇLARI

1 - UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU

2 - YASAK ELMA

3 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

4 - MASTERCHEF TÜRKİYE

5 - UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU (ÖZET)

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Dün akşamın reyting sonuçları açıklandı mı? Çukur, Uyanış Büyük Selçuklu... İşte 5 Ocak reyting sonuçları
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