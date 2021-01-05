Dün akşamın reyting sonuçları açıklandı mı? Çukur, Uyanış Büyük Selçuklu... İşte 5 Ocak reyting sonuçları

Her gün bir önceki güne ait reyting sonuçları belli olurken geçtiğimiz akşam; Show Tv'de Çukur yeni bölüm, Kanal D'de efsane yapım Harry Potter, Atv'de Akıncı, TRT1 ekranlarında ise Uyanış Büyük Selçuklu dizisi izleyenleriyle buluştu. Bu kapsamda binlerce kişi reytinglerdeki sıralamayı merak ediyor. Peki, Dün akşamın reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 5 Ocak reyting sonuçları ve tüm detaylar…

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Ekranlara gelen dizi ve filmler reyting sonuçları mücadelesini sürdürürken her gün bir önceki günün sıralamaları belli oluyor. Çukur, Uyanış Büyük Selçuklu ve Akıncı dizilerinin sıralamaları ise bu noktada merak ediliyor…