Hekimoğlu 32. yeni bölüm fragmanı yayında! Kanal D ile Hekimoğlu 32. yeni bölümde gizlenen gerçek ne?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu dizisi 32. Yeni bölümle diziseverlerin evlerine konuk olacak. 32. yeni bölümde vakayı çözemediği için depresyona giren Hekimoğlu'ndan gizlenen gerçek neydi? Dizinin yeni bölüm fragmanını izlemek isteyenler "Hekimoğlu 32. yeni bölüm fragmanı" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.
Kanal D ile Hekimoğlu dizisi 32. Yeni bölüm fragmanı ve tüm detaylar şöyle;
Hekimoğlu 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Aşağıda yer alan video oynatıcısına tıklayarak keyifle izleyebilirsiniz...
Hekimoğlu'ndan gizlenen gerçek ne?
Hekimoğlu bir önceki vakayı çözemediğini düşünüp depresyona girmiştir. İpek ve Orhan vakayı çözdüğünü Ateş'e söyleyip söylememekte kararsızdır.
Öte yandan İpek, Hekimoğlu'na yeni kız arkadaşı konusunda uyarıda bulunur.