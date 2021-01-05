İşte Bu Benim Masalım konusu nedir? İşte Bu Benim Masalım oyuncuları kimler? Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven başrolde…

2020 yılının Survivor şampiyonu olan Cemal Can Canseven ve pop müzik şarkıcısı Aleyna Tilki'nin başrollerinde yer aldığı İşte Bu Benim Masalım dizisine ilişkin konu ve oyuncu kadrosu bazındaki detaylar merak edilerek İşte Bu Benim Masalım konusu nedir, oyuncuları kimler? Sorularıyla araştırılıyor.
Diziye ilişkin tüm detaylar şöyle;
Güçlü duyguları var, hayalperest ve herkesten farklı. En büyük yeteneği sesi ama sahnelerden korkuyor. 17 yaşındaki bir yıldızın yükseliş hikayesi. Aleyna ve Cemal Can önlerine çıkan engelleri bir bir aşmayı nasıl başaracak?