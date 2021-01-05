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Haberler Medya Haberleri İşte Bu Benim Masalım konusu nedir? İşte Bu Benim Masalım oyuncuları kimler? Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven başrolde…

İşte Bu Benim Masalım konusu nedir? İşte Bu Benim Masalım oyuncuları kimler? ve başrolde…

Pop şarkıcısı ile 2020 Survivor şampiyonu ’i başrollerde bir araya getiren İşte Bu Benim Masalım dizisine ilişkin detaylar diziseverlerce merak edilerek İşte Bu Benim Masalım konusu nedir, oyuncuları kimler? Şeklindeki sorulara yanıt aranıyor. İki ünlü ismin başrolünde olduğu diziye ilişkin öğrenilmek istenen tüm detaylar ve İşte Bu Benim Masalım konusu nedir, oyuncuları kimler? Sorularının cevaplarını burada bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 5.1.2021 22:27 Son Güncelleme: 5.1.2021 22:27 ABONE OL
İşte Bu Benim Masalım konusu nedir? İşte Bu Benim Masalım oyuncuları kimler? Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven başrolde…

2020 yılının Survivor şampiyonu olan Cemal Can Canseven ve pop müzik şarkıcısı Aleyna Tilki'nin başrollerinde yer aldığı İşte Bu Benim Masalım dizisine ilişkin konu ve oyuncu kadrosu bazındaki detaylar merak edilerek İşte Bu Benim Masalım konusu nedir, oyuncuları kimler? Sorularıyla araştırılıyor.

İŞTE BU BENİM MASALIM KONUSU NEDİR, OYUNCULARI KİMLER?

Diziye ilişkin tüm detaylar şöyle;

İŞTE BU BENİM MASALIM KONUSU

Güçlü duyguları var, hayalperest ve herkesten farklı. En büyük yeteneği sesi ama sahnelerden korkuyor. 17 yaşındaki bir yıldızın yükseliş hikayesi. Aleyna ve Cemal Can önlerine çıkan engelleri bir bir aşmayı nasıl başaracak?

İŞTE BU BENİM MASALIM OYUNCULARI

  • Aleyna Tilki,
  • Cemal Can Canseven,
  • Hasan Denizyaran,
  • Merve Sevin,
  • Göksun Büyükkahraman,
  • Ayça Tilki,
  • Zeynep Kankonde,
  • Kamil Güler,
  • Nevra Serezli,
  • Yusuf Ege Gönülal
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İşte Bu Benim Masalım konusu nedir? İşte Bu Benim Masalım oyuncuları kimler? Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven başrolde…
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