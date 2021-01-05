İşte Bu Benim Masalım konusu nedir? İşte Bu Benim Masalım oyuncuları kimler? Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven başrolde…

İŞTE BU BENİM MASALIM KONUSU

Güçlü duyguları var, hayalperest ve herkesten farklı. En büyük yeteneği sesi ama sahnelerden korkuyor. 17 yaşındaki bir yıldızın yükseliş hikayesi. Aleyna ve Cemal Can önlerine çıkan engelleri bir bir aşmayı nasıl başaracak?