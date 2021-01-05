MasterChef şampiyonu kim oldu? MasterChef’te kim kazandı?

Acun Ilıcalı tarafından yapımcılığı üstlenilen TV8 ekranlarının takip edilen yarışması 2020 MasterChef son bölüm, büyük finale ev sahipliği yaptı. Barbaros ve Serhat'ın finalistleri olduğu yarışmada ikili arasından hangisinin 2020 MasterChef şampiyonu olduğu Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından dün gece belli oldu. Bu gelişmeyle beraber yarışmanın sıkı takipçileri MasterChef şampiyonu kim oldu? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor.
MasterChef son bölüm büyük final ve hangi yarışmacının şampiyon olduğuna ilişkin detaylar şöyle;
2020 MasterChef son bölümde büyük final heyecanı yaşandı. Aylarca süren mücadelede 100 bin aday arasından 14 kişilik ana kadroya giren ve rakiplerini tek eleyerek büyük finalin son 2'lisi olan Barbaros ve Serhat arasında şampiyonluk için kıran kırana bir mücadele yaşandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin belirlediği 2 menü ve 1 imza tabağı ürünlerinden dünkü puanlara ilave olarak en fazla puan sahibi olan isim Serhat oldu ve 2020 MasterChef şampiyonu olarak adını yarışma tarihine yazdırdı.
3 Ocak 2021 tarihinde ekranlara gelen MasterChef son bölüm şampiyon adaylarının kıyasıya mücadelesiyle başladı. Serhat ve Barbaros hazırlayacakları ürünlerle ilgili detayları jüri şeflere sundu. İlk etapta yarışmacıların ürünlerini tadan Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından verilen puanlar sonucunda
puan aldı. Büyük finalde Barbaros 1 puanlık avantaj kazandı.
2020 MasterChef'in şampiyonunu belirleyecek olan imza yemeği oyunu canlı yayında, şampiyon adaylarının ailelerinin seyirciliğinde başladı. Yarışmanın en önemli anlarından olan ve şampiyonun belirleneceği son yarışması özelliğine sahip imza tabağı bölümünde, Barbaros ve Serhat kıran kırana ürünlerini hazırladı ve Mehmet, Danilo, Somer şeflerin beğenisine sundu. Tadımın ardından şeflerin puanları şu şekilde oldu;
Bu sonuçla 2020 MasterChef Türkiye yarışmasının şampiyonu SERHAT oldu.