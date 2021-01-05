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yeni bölüm fragmanında çarpıcı detay: Han ve İnci... Masumlar Apartmanı 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizisinin 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yılbaşı arası nedeni ile bu hafta yayınlanmayan dizide, yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyordu. Masumlar Apartmanı 17. yeni bölüm fragmanı ile beraber dizide nelerin yaşanacağı gösterilmiş oldu. Fragmanda, Han'ın, ablası ile tartıştıktan sonra İnci ile beraber apartmanı terk ettiği görülürken birçok önemli detay da yer aldı. Peki, Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, Masumlar Apartmanı 17. bölüm fragmanı ve diğer bilgiler

Giriş Tarihi: 5.1.2021 23:33 Son Güncelleme: 5.1.2021 23:33 ABONE OL
Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanında çarpıcı detay: Han ve İnci... Masumlar Apartmanı 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bilindiği üzere, yılbaşı arası nedeni ile dizinin yeni bölümü gösterilmedi. Hâl böyle olunca, Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı da dizinin hayranları tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyordu. Yeni bölüm fragmanı resmen yayınlanırken birçok çarpıcı detay da izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Yeni bölümde, ablası Safiye ile tartışan Han, İnci ile beraber eşyalarını alıp apartmanı terk ediyor.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yılbaşı nedeniyle diziye 1 hafta ara verilirken yeni bölüm 12 Ocak 2021 Salı akşamı ekranlara gelecek.

MASUMLAR APARTMANI 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanında, ablası Safiye ile tartışan Han, İnci ile beraber eşyalarını alıp apartmanı terk ediyor.

İşte, Masumlar Apartmanı 17. yeni bölüm fragmanı;

Masumlar Apartmanı 17. bölüm fragmanı yayınlandı | Video

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SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Safiye, Naci'nin mesajı görüp görmediği endişesiyle kıvranırken, Naci ise bambaşka bir sıkıntı içindedir. Eski eşi Gülru'nun çıkıp gelmesi tüm dengesini sarsmıştır. Gülben ise ablasındaki değişime tanık olmaktan mutlu, küçük müdahalelerle Safiye ve Naci'yi bir araya getirmek için çabalamaktadır. Tam başarıya ulaştığını düşünürken ortaya çıkan bir yabancı, Safiye'nin tüm dünyasını yıkacak bir sırrı öğrenmesine neden olur.

Ege'nin Haluk'u eve getirmesi, İnci'nin duygularını altüst eder. İnci, Ege ve dedesine belki de bugüne kadar hiç göstermediği bir tepkiyi gösterir. Han ve İnci, bütün bu olayların üstüne radikal bir karar alırlar.

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Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanında çarpıcı detay: Han ve İnci... Masumlar Apartmanı 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
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