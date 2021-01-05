Salı akşamlarının en çok izlenen dizileri arasında yer alan Masumlar Apartmanı bu akşam var mı sorusunun yanıtı dizinin hayranları tarafından sıkça sorgulanıyor. 17.yeni bölüm fragmanının yayınlanmaması nedeniyle dizinin yeni bölümünün ekranlarda yer almayacağı öngörülüyor. Peki; Masumlar Apartmanı bugün, bu akşam var mı? Masumlar Apartmanı neden yok, yeni bölüm ne zaman? TRT 1 yayın akışı 5 Ocak 2021
Masumlar Apartmanı 17.yeni bölüm bu akşam ekranlarda yer almayacak. Yılbaşı nedeniyle diziye 1 hafta ara verilirken yeni bölüm 12 Ocak 2021 akşamı ekranlara gelecek.
İşte 5 Ocak 2021 TRT 1 yayın akışı…
MASUMLAR APARTMANI BU AKŞAM VAR MI?
Masumlar Apartmanı 17. bölüm bu akşam ekranlarda olmayacak. Yılbaşı nedeniyle 1 hafta ara verilirken yeni bölüm 12 Ocak Salı günü ekrana gelecek.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Safiye, Naci'nin mesajı görüp görmediği endişesiyle kıvranırken, Naci ise bambaşka bir sıkıntı içindedir. Eski eşi Gülru'nun çıkıp gelmesi tüm dengesini sarsmıştır. Gülben ise ablasındaki değişime tanık olmaktan mutlu, küçük müdahalelerle Safiye ve Naci'yi bir araya getirmek için çabalamaktadır. Tam başarıya ulaştığını düşünürken ortaya çıkan bir yabancı, Safiye'nin tüm dünyasını yıkacak bir sırrı öğrenmesine neden olur.
Ege'nin Haluk'u eve getirmesi, İnci'nin duygularını altüst eder. İnci, Ege ve dedesine belki de bugüne kadar hiç göstermediği bir tepkiyi gösterir. Han ve İnci, bütün bu olayların üstüne radikal bir karar alırlar.
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