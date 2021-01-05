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filmi konusu ne? oyuncuları kimler?

Beyazperdenin ardından bu akşam televizyonda yayınlanacak olan filmi konusu ve oyuncularıyla dikkat çekiyor. Gary McKendry yönettiği yapım aksiyon, suç ve gerilim türü olarak izleyici karşısına çıkıyor. 2011 yılında sinema perdesinde gösterime giren yapımın başrolünde Jason Statham ve Clive Owen yer alıyor. Peki konusu ne? kimler?

Giriş Tarihi: 5.1.2021 17:20 ABONE OL
Seçkin Tetikçiler filmi konusu ne? Seçkin Tetikçiler filmi oyuncuları kimler?

Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan Seçkin Tetikçiler filmi için geri sayım başladı. Aksiyon türünde izleyici karşısına çıkacak olan yapımdaki nefes kesen sahneler ekran başına kilitleyecek. 2011 yılında vizyona giren filmde gizli servisin çok özel eğitimli ajanı kendisini yetiştiren danışmanı zor duruma düşünce emekli olduğu bu tehlikeli hayata geri dönmek zorunda kalmasını izleyeceğiz. Peki Seçkin Tetikçiler filmi konusu ne? Seçkin Tetikçiler filmi oyuncuları kimler?

SEÇKİN TETİKÇİLER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Gizli Servisin çok özel eğitimli ajanı kendisini yetiştiren danışmanı zor duruma düşünce emekli olduğu bu tehlikeli hayata geri dönmek zorunda kalır. Fakat kadim dostunu kurtarmak için girişeceği aksiyonda karşısında en az kendisi kadar yetenekli bir diğer ajan ve iyi yetiştirilmiş üç özel katili alt etmek durumundadır.

SEÇKİN TETİKÇİLER OYUNCULARI KİMLER?

Jason Statham

Clive Owen

Robert De Niro

Yvonne Strahovsk

Dominic Purcell

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Seçkin Tetikçiler filmi konusu ne? Seçkin Tetikçiler filmi oyuncuları kimler?
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