Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan Seçkin Tetikçiler filmi için geri sayım başladı. Aksiyon türünde izleyici karşısına çıkacak olan yapımdaki nefes kesen sahneler ekran başına kilitleyecek. 2011 yılında vizyona giren filmde gizli servisin çok özel eğitimli ajanı kendisini yetiştiren danışmanı zor duruma düşünce emekli olduğu bu tehlikeli hayata geri dönmek zorunda kalmasını izleyeceğiz. Peki Seçkin Tetikçiler filmi konusu ne? Seçkin Tetikçiler filmi oyuncuları kimler?
Gizli Servisin çok özel eğitimli ajanı kendisini yetiştiren danışmanı zor duruma düşünce emekli olduğu bu tehlikeli hayata geri dönmek zorunda kalır. Fakat kadim dostunu kurtarmak için girişeceği aksiyonda karşısında en az kendisi kadar yetenekli bir diğer ajan ve iyi yetiştirilmiş üç özel katili alt etmek durumundadır.
Jason Statham
Clive Owen
Robert De Niro
Yvonne Strahovsk
Dominic Purcell