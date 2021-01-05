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dizisinin konusu ne? Yeni ve karakterleri kimler?

dizisi yeni oyuncuları ve konusu, günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Bilindiği üzere, bir dönemin sevilen dizilerinden olan Sihirli Annem, yeniden çekilmeye başlandı. Sadık, Betüş, Dudu ve Çilek gibi karakterler devam ederken onları canlandıracak olan oyuncular değişti. Peki, Sihirli Annem dizisinin yeni oyuncuları kimler ve konusu ne? İşte, Sihirli Annem dizisi oyuncuları, karakterleri ve konusu hakkında bilgiler

Giriş Tarihi: 5.1.2021 21:04 Son Güncelleme: 5.1.2021 21:04 ABONE OL
Sihirli Annem dizisinin konusu ne? Yeni Sihirli Annem oyuncuları ve karakterleri kimler?

Sihirli Annem dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne? Bir dönemin sevilen dizileri arasında yer alan Sihirli Annem, dijital bir platform için yeniden çekilmeye başlandı. Bu noktada, dizinin konusu, oyuncuları ve karakterleri de merak konusu oldu. Dizinin ilk versiyonundan hatırladığımız Sadık, Betüş, Dudu, Perihan ve Çilek gibi karakterler yeni versiyonda da yer alırken bunları canlandıracak olan oyuncular değişti.

SİHİRLİ ANNEM KONUSU

Sihirli Annem dizisi, anneleri vefat eden Ceren ve Cemre'nin babası Sadık'ın yeni eşi yarı insan yarı peri olan Betüş'ün hayatını konu alıyor.

SİHİRLİ ANNEM YENİ OYUNCULARI

Sihirli Annem'in yeni oyuncuları ve karakteri ise şu şekilde;

Sihirli Annem'in oyuncuları arasında Açelya Topaloğlu, Emre Altuğ, Nergis Kumbasar, Lale Başar, Çiçek Acar, Bülent Seyran, Hande Katipoğlu, Eylem Yıldız'ın yanı sıra çocuk oyuncular Nisa Sofiya Aksongur, Cemre Demircan ve Egemen Uysal rol alıyor.

Dizide Cem'in çocukluk aşkı Tuğçe'yi Nisa Sofiya Aksongur, Ceren'i Cemre Demircan, Cem'i ise Egemen Uysal canlandıracak. Daha önce Zeynep Özkaya'nın oynadığı Çilek karakterini ise Eylül Ugan canlandırıyor.

Sadık -Emre Altuğ

Betüş – Açelya Topaloğlu

Dudu – Nergis Kumbasar

Perihan – Lale Başar

Çilek – Eylül Ugan

Cemre - Cemre Demircan

Cem - Egemen Uysal

Tuğçe - Nisa Sofiya Aksongur

Suzan - Hande Katipoğlu

Avni - Bülent Seyran

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Sihirli Annem dizisinin konusu ne? Yeni Sihirli Annem oyuncuları ve karakterleri kimler?
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