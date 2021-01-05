Sihirli Annem dizisinin konusu ne? Yeni Sihirli Annem oyuncuları ve karakterleri kimler?

Sihirli Annem dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne? Bir dönemin sevilen dizileri arasında yer alan Sihirli Annem, dijital bir platform için yeniden çekilmeye başlandı. Bu noktada, dizinin konusu, oyuncuları ve karakterleri de merak konusu oldu. Dizinin ilk versiyonundan hatırladığımız Sadık, Betüş, Dudu, Perihan ve Çilek gibi karakterler yeni versiyonda da yer alırken bunları canlandıracak olan oyuncular değişti.

SİHİRLİ ANNEM KONUSU

Sihirli Annem dizisi, anneleri vefat eden Ceren ve Cemre'nin babası Sadık'ın yeni eşi yarı insan yarı peri olan Betüş'ün hayatını konu alıyor.

SİHİRLİ ANNEM YENİ OYUNCULARI

Sihirli Annem'in yeni oyuncuları ve karakteri ise şu şekilde;