Sihirli Annem dizisinin konusu ne? Yeni Sihirli Annem oyuncuları ve karakterleri kimler?

Sihirli Annem dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne? Bir dönemin sevilen dizileri arasında yer alan Sihirli Annem, dijital bir platform için yeniden çekilmeye başlandı. Bu noktada, dizinin konusu, oyuncuları ve karakterleri de merak konusu oldu. Dizinin ilk versiyonundan hatırladığımız Sadık, Betüş, Dudu, Perihan ve Çilek gibi karakterler yeni versiyonda da yer alırken bunları canlandıracak olan oyuncular değişti.
Sihirli Annem dizisi, anneleri vefat eden Ceren ve Cemre'nin babası Sadık'ın yeni eşi yarı insan yarı peri olan Betüş'ün hayatını konu alıyor.
Sihirli Annem'in yeni oyuncuları ve karakteri ise şu şekilde;
Sihirli Annem'in oyuncuları arasında Açelya Topaloğlu, Emre Altuğ, Nergis Kumbasar, Lale Başar, Çiçek Acar, Bülent Seyran, Hande Katipoğlu, Eylem Yıldız'ın yanı sıra çocuk oyuncular Nisa Sofiya Aksongur, Cemre Demircan ve Egemen Uysal rol alıyor.
Dizide Cem'in çocukluk aşkı Tuğçe'yi Nisa Sofiya Aksongur, Ceren'i Cemre Demircan, Cem'i ise Egemen Uysal canlandıracak. Daha önce Zeynep Özkaya'nın oynadığı Çilek karakterini ise Eylül Ugan canlandırıyor.
Sadık -Emre Altuğ
Betüş – Açelya Topaloğlu
Dudu – Nergis Kumbasar
Perihan – Lale Başar
Çilek – Eylül Ugan
Cemre - Cemre Demircan
Cem - Egemen Uysal
Tuğçe - Nisa Sofiya Aksongur
Suzan - Hande Katipoğlu
Avni - Bülent Seyran