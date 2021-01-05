TRT1 ekranlarında bu akşam seyircileriyle buluşacak olan Son Şans filmi izleyenlerini ekran başına kilitliyor. Henüz izlememiş veya tekrar izlemek isteyenler için ekranlara gelecek olan yapımın başrolünü Jake Gyllenhaaal canlandırırken dram türündeki yapım 2015 yılında beyazperdede izleyenleriyle buluşmuştu. Peki, Son Şans filmi konusu nedir? Son Şans oyuncuları kimler? İşte yapıma dair tüm detaylar…

SON ŞANS FİLMİ KONUSU

Billy Hope kariyerinin zirvesine çıkmak için çabalayan başarılı bir boksördür. Ailesinden yana da her şeyin yolunda gittiği kusursuza yakın bir hayat sürerken karısının trajik ölümüyle sarsılan Billy, kendini alkol ve uyuşturucu batağında bulur. Düştüğü deliğin en dip noktasıyla ise kızının velayetinin elinden alınması ve evini kaybetme ihtimalinin ortaya çıkmasıyla tanışır. Billy bu noktada eski bir boksör olan Tick ile buluşup ondan kendini eğitmesini ister. Tick genç adamı yalnızca boks alanında değil ruhsal anlamda da geliştirmeye çalışır. Billy üst seviyede profesyonel bir boksör olup hayallerini gerçekleştirmeye çalışırken kızını geri kazanmak için de mücadele edecektir.

OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini başarılı yönetmen Antoine Fuqua'nın üstlendiği filmin senaryosu Sons of Anarchy dizisinin yaratıcısı Kurt Sutter'a ait. Filmin oyuncu kadrosunda Rachel McAdams, Jake Gyllenhaal, Naomie Harris, 50 Cent ve Forest Whitaker gibi yıldız isimler bulunuyor.