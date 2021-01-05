Survivor yeni sezon ne zaman başlıyor, ilk bölüm hangi gün yayınlanacak? Survivor 2021 kadrosu belli oldu!

Survivor 2021'in başlamasına kısa bir süre kaldı. Bu sezon da ünlüler ve gönüllüler formatı ile ekranlara gelecek olan programında yarışacak olan isimler duyuruldu. Tanıtım fragmanı yayınlanırken Survivor 2021 ünlüler ve gönüllüler kadrosu belli oldu. Bu yılki yarışmanın kadrosunda da televizyon ve spor dünyasından tanınan çeşitli isimler bulunuyor.
Survivor'un ne zaman başlayacağı belli oldu. Açıklanan bilgilere göre, Survivor 2021 yarışması 9 Ocak Cumartesi günü akşam saat 20.00'de TV8'de yayınlanacak.
İşte, Survivor 2021 ünlüler ve gönüllüler kadrosunda yarışacak olan isimler;
SURVİVOR 2021'E GİDECEK ÜNLÜ YARIŞMACILAR
-Melis Sezer
-İsmail Balaban
-Meryem Kasap
-Hayrettin
-Barış Özbek
-Çağrı Atakan
-Merve Aydın
-Batuhan Karacakaya
-Öykü Çelik
-Cemal Hünal
Survivor gönüllüler kadrosu ünlülerin ardından açıklandı.
Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabından duyurduğu kadroda, Uğurtan, Sancakay, Emin, Hanzade, Milli güreşçi Reşit Karabacak'ın oğlu Yunus Emre, İlayda Şeker, Poyraz, Sena, Ayşe Reşat, Aleyna, Staven yer aldı.