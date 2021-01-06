Bu akşam televizyonda yayınlanacak olan Aile Arasında filmi için geri sayım başladı. Başrollerinde Engin Günaydın, Demet Evgar ve Erdal Özyağcılar gibi ünlü isimlerin yer aldığı filmin komik sahneleri izleyenleri ekran başına kilitleyecek. 2018 yılında vizyona giren filmin konusu, oyuncuları ve çekildiği yerler ile ilgili tüm detaylara haberimizde yer verdik. Peki Aile Arasında filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Aile Arasında filmi nerede çekildi?
21 yıllık ilişkileri aynı gün noktalanan nevrotik Fikret ile müzikhol vokalisti Solmaz komik bir tesadüfle tanışır. Solmaz'ın kızı Zeynep, Adanalı sevgilisiyle evlenmeye karar verince her şeyden korkan Fikret, kendini bir anda hayatının rolünü oynarken bulur. Aile arasında olması planlanan nikah, damadın ailesinin ısrarıyla büyüdükçe büyür. Bu ekip düğün hazırlıkları boyunca silahlı, geleneksel, kebapçı zinciri sahibi Adanalı aileyle anlaşabilecek ve bu düğün bir terslik çıkmadan yapılabilecek midir?
İstanbul Silivri'de gerçekleşen çekimlerinin bazı bölümleri Adalar'da gerçekleşti. Çekimler 2017 yılında yapıldı.
Engin Günaydın
Demet Evgar
Erdal Özyağcılar
Su Kutlu
Fatih Artman
Şevket Çoruh
Gülse Birsel
Derya Karadaş
Ayta Sözeri
Devin Özgür Çınar
Deniz Hamzaoğlu
Rıza Akın
Arif Erkin
Erdal Cindoruk
Ünal Yeter