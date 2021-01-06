Tv8 yayın akışında Doğduğun Ev Kaderindir var mı, yok mu? (6 Ocak) Bu akşam Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm neden yok?

Başrollerinde Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol gibi ünlü isimlerin yer aldığı Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümü ile bu akşam Tv8 ekranlarına gelemiyor. Bu hafta birçok dizinin yayın akışlarında yer almıyor oluşu dikkatleri çekerken sevilen dizinin yerine Tv8'de bu hafta yerli film izleyenleriyle buluşacak. Peki, Doğduğun Ev Kaderindir var mı, yok mu? Tv8 yayın akışı ile Doğduğun Ev Kaderindir neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR VAR MI, YOK MU? (6 OCAK TV8 YAYIN AKIŞI)

Bu hafta pek çok dizi yılbaşı tatili nedeniyle ekranlara gelmiyor. Tv8'in Çarşamba günü yayınlanan yapımı Doğduğun Ev Kaderindir de bu noktada izleyenlerinin gündemine geliyor. Dizi 6 Ocak Tv8 yayın akışında yer almazken yeni bölümünün gelecek hafta ekranlara gelmesi bekleniyor…