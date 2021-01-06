Tv8 yayın akışında Doğduğun Ev Kaderindir var mı, yok mu? (6 Ocak) Bu akşam Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm neden yok?

Başrollerinde Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol gibi ünlü isimlerin yer aldığı Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümü ile bu akşam Tv8 ekranlarına gelemiyor. Bu hafta birçok dizinin yayın akışlarında yer almıyor oluşu dikkatleri çekerken sevilen dizinin yerine Tv8'de bu hafta yerli film izleyenleriyle buluşacak. Peki, Doğduğun Ev Kaderindir var mı, yok mu? Tv8 yayın akışı ile Doğduğun Ev Kaderindir neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR VAR MI, YOK MU? (6 OCAK TV8 YAYIN AKIŞI)
Bu hafta pek çok dizi yılbaşı tatili nedeniyle ekranlara gelmiyor. Tv8'in Çarşamba günü yayınlanan yapımı Doğduğun Ev Kaderindir de bu noktada izleyenlerinin gündemine geliyor. Dizi 6 Ocak Tv8 yayın akışında yer almazken yeni bölümünün gelecek hafta ekranlara gelmesi bekleniyor…
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Yapımın yeni bölümünün gelecek hafta bugün ekranlara gelmesi bekleniyor. 6 Ocak bugün ise Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümü yerine; yerli sinema ve 2019 yılının yılbaşı özel O Ses Türkiye programı ekranlara gelecek...
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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Zeynep'in kaçırılmasıyla deliye dönen Barış, onu koruyamadığı için vicdan azabı çekerken Zeynep'in bulunması için varını yoğunu ortaya koyar. Bu sırada en çok yardımı da Savaş'tan görecektir.
Savaş sosyal medyanın gücünü kullanarak herkesi yardıma çağırır. İki kardeşin Zeynep'i bulabilmek için gösterdikleri dayanışma aralarındaki sevgi bağını da su yüzüne çıkarmaya başlar.
Yaşananlar nedeniyle Zeynep'in de Mehdi'nin de evi yangın yerine döner. Sakine suçluluk duygusuyla Nermin çaresizlikle boğuşurken Benal büyük bir sürprizle kapılarına dayanır. Cemile endişeden deliye döner. Kardeşi hakkındaki gerçekleri görmekte zorlanır ve bu durum Nuh'la aralarına gerginlik tohumları ekmeye başlar.
Zeynep yaşadığı travmanın şokuyla mücadele ederken gelen doğum günü sürpriziyle tekrar gülümsemeye çalışır. Cemile'nin kafasında ise Mehdi'nin hayatını tekrar yoluna sokması için başka planlar vardır.