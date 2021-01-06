Bu akşam ekrana gelecek olan Eyvah Eyvah 3 filmi konusu ve oyuncuları dikkat çekiyor. 2014 yılında vizyona giren yapımda kahkaha dolu anlar izleyicisini ekrana kilitleyecek. Filmin üçüncü serisinde Hüseyin Badem, babasını bulduktan sonra hayatının aşkı Müjgân'la da nihayet evlenmiştir. Mutlulukları Müjgân'ın hamilelik haberiyle bir kat daha artmıştır. Peki Eyvah Eyvah 3 filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Eyvah Eyvah 3 filmi nerede çekildi?

EYVAH EYVAH 3 FİLMİ KONUSU NE?

Büyük aşkı Müjgan'a kavuşup evlenen Hüseyin Badem için hayat zorlaşmıştır. Ailesine bakabilmek için her fırsatı değerlendirmekte, hatta geceleri yörenin izbe pavyonlarında bile klârnetini çalmaktadır. Can dostu, ablası Firuzan ise hayatına İstanbul'da devam etmektedir. Ayrı şehirlerde ayrı hikâyeler yaşayan bu insanların ortak bir yönü vardır ki, kendileri bilmeseler de feleğin çemberinden geçmek üzerelerdir ve Geyikli'de festival zamanıdır.

EYVAH EYVAH 3 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Eyvah Eyvah 3 filmi Geyikli'de çekilmiştir.

EYVAH EYVAH 3 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Ata Demirer, Demet Akbağ, Özge Borak