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Hükümsüz dizisinin konusu nedir? Hükümsüz oyuncuları arasında kimler var?

oyuncuları ve konusu, günün en çok merak edilenleri arasında yerini aldı. Bilindiği üzere, Hükümsüz dizisi, dijital bir platformda yayınlanıyor. Peki, kimler ve konusu ne? İşte, Hükümsüz dizisi oyuncuları, karakterleri ve konusu hakkında detaylar

Giriş Tarihi: 6.1.2021 17:48 Son Güncelleme: 6.1.2021 17:49 ABONE OL
Hükümsüz dizisinin konusu nedir? Hükümsüz oyuncuları arasında kimler var?

Yeni bir dijital platformda yayınlanmaya başlayan Hükümsüz dizisi, en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Oyuncuları arasında Burçin Terzioğlu ve Hande Doğandemir gibi isimler olan Hükümsüz dizisinin konusu da merak konusu oldu. Peki, Hükümsüz dizisinin konusu ne ve oyuncuları kimler?

HÜKÜMSÜZ DİZİSİ OYUNCULARI

Hükümsüz dizisi oyuncuları arasında Burçin Terzioğlu, Hande Doğandemir, Alican Yücesoy, Mehmet Ulay, Ruhsal Öcal, İsmail Hacıoğlu, Şebnem Doğruer, Pınar Bibin bulunuyor.

HÜKÜMSÜZ DİZİSİ KONUSU

Hükümsüz, katledilen hayallerin hikayesini konu ediyor. Esma babasının hukuk bürosunun ikinci patronu olan güzel, hırslı ve güçlü bir kadındır. Filiz ise inatçı ama kırılgan bir avukat adayı… Bir cinayet bu iki farklı kadının yollarını kesiştirecek. Peki ama nasıl?

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Hükümsüz dizisinin konusu nedir? Hükümsüz oyuncuları arasında kimler var?
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