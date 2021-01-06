Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Kuruluş Osman 41. son bölüm izle! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

41. son bölüm izle! yayınlandı mı?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi , 41. bölümü ile ekranlara geldi. Kuruluş Osman son bölümde, Osman Bey, obada tek bir hain kalmayacağını ve yeni bir dönemin başlayacağını söyler. Diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Kuruluş Osman son bölüm yayınlandı. Öte yandan, yeni bölüm fragmanı da merak konusu oldu. Peki, yayınlandı mı? Haberimizden, Kuruluş Osman son bölüm izle ekranı ve yeni bölüm fragmanı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 7.1.2021 01:00 ABONE OL
Kuruluş Osman 41. son bölüm izle! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuruluş Osman, 41. son bölümü ile ATV ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Kuruluş Osman son bölümde, Osman Bey, obada tek bir hain kalmayana kadar mücadele etme kararı alır ve Nikola ile gizlice görüşen amcası Dündar Bey'i cezalandırır. Diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Kuruluş Osman son bölüm, tek parça ve kesintisiz olarak ATV'de yayınlandı.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE

Kuruluş Osman'ın 41. son bölümünü izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. İşte, Kuruluş Osman hızlı ve kesintisiz son bölüm izle ekranı;

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman'ın 42. yeni bölüm fragmanı da dizinin hayranları tarafından merak konusu oldu.

Kuruluş Osman yeni bölüm henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz sabah.com.tr'den izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Obada tek bir hain kalmayacak!"

Yeni dönem başlıyor

Kayı beyi olarak kılıç kuşanmasının ardından Türk kağanlarının emanetlerini Bamsı Bey'den teslim almak üzere yola çıkan Osman Bey; obada ve uç bölgesinde nizamını kurmak için çalışmaya başlar. Ancak Flatyos'un kaçışı ve Bala Hatun'un zehirlenmesiyle sarsılacaktır.

Dündar Bey ipin ucunda

Flatyos'un kaçışından alp başı görevini verdiği Göktuğ'u sorumlu tutan Osman Bey, Dündar Bey'in Nikola ile gizlice görüştüğünü öğrendiğinde ise çılgına döner ve amcasını cezalandırır. Papa'nın ajanları Bamsı Bey'i tuzağa düşürerek emanetleri ele geçirmek için hamle yaparken, Flatyos'un dönüşüyle güçlenen Nikola ise İstanbul'dan gönderilen yeni birlikler sayesinde Osman Bey'i gafil avlamak üzere plan kurar.

Göktuğ'un cezası ne olacak?

Türk kağanlarının emanetlerini teslim alan Osman Bey'in yeni hedefi ne olacak? Osman Bey, Dündar Bey'i nasıl cezalandıracak? Osman Bey, Flatyos'un kaçışından sorumlu tuttuğu Göktuğ'a ne ceza verecek? Bala Hatun'u zehirleyen Targun Hatun'un planı ne? Flatyos'un geri dönmesiyle Nikola nasıl bir tuzak kuracak? Papa'nın ajanları emanetleri ele geçirebilecek mi?

ARKADAŞINA GÖNDER
Kuruluş Osman 41. son bölüm izle! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA