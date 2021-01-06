Kuruluş Osman 41. son bölüm izle! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuruluş Osman, 41. son bölümü ile ATV ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Kuruluş Osman son bölümde, Osman Bey, obada tek bir hain kalmayana kadar mücadele etme kararı alır ve Nikola ile gizlice görüşen amcası Dündar Bey'i cezalandırır. Diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Kuruluş Osman son bölüm, tek parça ve kesintisiz olarak ATV'de yayınlandı.
Kuruluş Osman'ın 41. son bölümünü izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. İşte, Kuruluş Osman hızlı ve kesintisiz son bölüm izle ekranı;
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuruluş Osman'ın 42. yeni bölüm fragmanı da dizinin hayranları tarafından merak konusu oldu.
Kuruluş Osman yeni bölüm henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz sabah.com.tr'den izleyebilirsiniz.
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
"Obada tek bir hain kalmayacak!"
Yeni dönem başlıyor
Kayı beyi olarak kılıç kuşanmasının ardından Türk kağanlarının emanetlerini Bamsı Bey'den teslim almak üzere yola çıkan Osman Bey; obada ve uç bölgesinde nizamını kurmak için çalışmaya başlar. Ancak Flatyos'un kaçışı ve Bala Hatun'un zehirlenmesiyle sarsılacaktır.
Dündar Bey ipin ucunda
Flatyos'un kaçışından alp başı görevini verdiği Göktuğ'u sorumlu tutan Osman Bey, Dündar Bey'in Nikola ile gizlice görüştüğünü öğrendiğinde ise çılgına döner ve amcasını cezalandırır. Papa'nın ajanları Bamsı Bey'i tuzağa düşürerek emanetleri ele geçirmek için hamle yaparken, Flatyos'un dönüşüyle güçlenen Nikola ise İstanbul'dan gönderilen yeni birlikler sayesinde Osman Bey'i gafil avlamak üzere plan kurar.
Göktuğ'un cezası ne olacak?
Türk kağanlarının emanetlerini teslim alan Osman Bey'in yeni hedefi ne olacak? Osman Bey, Dündar Bey'i nasıl cezalandıracak? Osman Bey, Flatyos'un kaçışından sorumlu tuttuğu Göktuğ'a ne ceza verecek? Bala Hatun'u zehirleyen Targun Hatun'un planı ne? Flatyos'un geri dönmesiyle Nikola nasıl bir tuzak kuracak? Papa'nın ajanları emanetleri ele geçirebilecek mi?