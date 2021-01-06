Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle! Kuruluş Osman 41. yeni bölüm ATV canlı yayın izle ekranı

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, 41. yeni bölümü ile şimdi ATV ekranlarında! 40. bölümü ile milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran dizinin yeni bölümü merakla bekleniyordu. Kuruluş Osman yeni bölümde, Flatyos'un kaçışından alp başı görevini verdiği Göktuğ'u sorumlu tutan Osman Bey, Dündar Bey'in Nikola ile gizlice görüştüğünü öğrendiğinde ise çılgına döner ve amcasını cezalandırır. Papa'nın ajanları Bamsı Bey'i tuzağa düşürerek emanetleri ele geçirmek için hamle yaparken, Flatyos'un dönüşüyle güçlenen Nikola ise İstanbul'dan gönderilen yeni birlikler sayesinde Osman Bey'i gafil avlamak üzere plan kurar.

KURULUŞ OSMAN ATV CANLI YAYIN İZLE | 41. YENİ BÖLÜM İZLE

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ATV CANLI YAYIN

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