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Kuruluş Osman bugün, bu akşam var mı? ne zaman yayınlanacak? ATV yayın akışı 6 Ocak 2021

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi merakla bekleniyor. Pek çok dizinin yılbaşı nedeniyle yayın akışlarında yer almayışı Kuruluş Osman bugün, bu akşam var mı sorusunu akıllara getirdi. Başrollerinde Burak Özçivit’in yer aldığı dizinin yeni bölümünde; yeni bir dönem başlayacak. Dündar Bey ipin ucunda olacak ve Göktuğ’un cezası ise merakla bekleniyor. Peki; Kuruluş Osman bugün, bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? İşte 6 Ocak 2021 ATV yayın akışı!

Giriş Tarihi: 6.1.2021 13:54 Son Güncelleme: 6.1.2021 13:54 ABONE OL
Kuruluş Osman bugün, bu akşam var mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? ATV yayın akışı 6 Ocak 2021

Kuruluş Osman yeni bölümün bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği dizinin hayranları tarafından merak edilmeye başlandı. Günlerdir pek çok dizinin yayın akışlarında yer almaması nedeniyle dizilerin tekrar bölümleri ekrana gelirken yeni bölümler ise yeni haftada ekranlarda olacak. Peki; Kuruluş Osman bugün, bu akşam var mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? ATV yayın akışı 6 Ocak 2021

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI?

Kuruluş Osman yeni bölüm ile bu akşam ATV ekranlarında olacak…

ATV YAYIN AKIŞI 6 OCAK 2021

KURULUŞ OSMAN BUGÜN VAR MI?

Kuruluş Osman 41. yeni bölümüyle bugün ekrana gelecek.

Kuruluş Osman 41. Bölüm (6 Ocak 2021 Çarşamba) Hainler cezasını buluyor | Video

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

"Obada tek bir hain kalmayacak!"

Yeni dönem başlıyor

Kayı beyi olarak kılıç kuşanmasının ardından Türk kağanlarının emanetlerini Bamsı Bey'den teslim almak üzere yola çıkan Osman Bey; obada ve uç bölgesinde nizamını kurmak için çalışmaya başlar. Ancak Flatyos'un kaçışı ve Bala Hatun'un zehirlenmesiyle sarsılacaktır.

Dündar Bey ipin ucunda

Flatyos'un kaçışından alp başı görevini verdiği Göktuğ'u sorumlu tutan Osman Bey, Dündar Bey'in Nikola ile gizlice görüştüğünü öğrendiğinde ise çılgına döner ve amcasını cezalandırır. Papa'nın ajanları Bamsı Bey'i tuzağa düşürerek emanetleri ele geçirmek için hamle yaparken, Flatyos'un dönüşüyle güçlenen Nikola ise İstanbul'dan gönderilen yeni birlikler sayesinde Osman Bey'i gafil avlamak üzere plan kurar.

Göktuğ'un cezası ne olacak?

Türk kağanlarının emanetlerini teslim alan Osman Bey'in yeni hedefi ne olacak? Osman Bey, Dündar Bey'i nasıl cezalandıracak? Osman Bey, Flatyos'un kaçışından sorumlu tuttuğu Göktuğ'a ne ceza verecek? Bala Hatun'u zehirleyen Targun Hatun'un planı ne? Flatyos'un geri dönmesiyle Nikola nasıl bir tuzak kuracak? Papa'nın ajanları emanetleri ele geçirebilecek mi?

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Kuruluş Osman bugün, bu akşam var mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? ATV yayın akışı 6 Ocak 2021
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