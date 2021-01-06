Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı 17. yeni bölüm fragmanı yayında!

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bilindiği üzere, yılbaşı arası nedeni ile dizinin yeni bölümü gösterilmedi. Hâl böyle olunca, Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı da dizinin hayranları tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyordu. Yeni bölüm fragmanı resmen yayınlanırken birçok çarpıcı detay da izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Yeni bölümde, ablası Safiye ile tartışan Han, İnci ile beraber eşyalarını alıp apartmanı terk ediyor.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yılbaşı nedeniyle diziye 1 hafta ara verilirken yeni bölüm 12 Ocak 2021 Salı akşamı ekranlara gelecek.

MASUMLAR APARTMANI 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanında, ablası Safiye ile tartışan Han, İnci ile beraber eşyalarını alıp apartmanı terk ediyor.

İşte, Masumlar Apartmanı 17. yeni bölüm fragmanı;