Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı 17. yeni bölüm fragmanı yayında!

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bilindiği üzere, yılbaşı arası nedeni ile dizinin yeni bölümü gösterilmedi. Hâl böyle olunca, Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı da dizinin hayranları tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyordu. Yeni bölüm fragmanı resmen yayınlanırken birçok çarpıcı detay da izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Yeni bölümde, ablası Safiye ile tartışan Han, İnci ile beraber eşyalarını alıp apartmanı terk ediyor.
Yılbaşı nedeniyle diziye 1 hafta ara verilirken yeni bölüm 12 Ocak 2021 Salı akşamı ekranlara gelecek.
Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanında, ablası Safiye ile tartışan Han, İnci ile beraber eşyalarını alıp apartmanı terk ediyor.
İşte, Masumlar Apartmanı 17. yeni bölüm fragmanı;
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Safiye, Naci'nin mesajı görüp görmediği endişesiyle kıvranırken, Naci ise bambaşka bir sıkıntı içindedir. Eski eşi Gülru'nun çıkıp gelmesi tüm dengesini sarsmıştır. Gülben ise ablasındaki değişime tanık olmaktan mutlu, küçük müdahalelerle Safiye ve Naci'yi bir araya getirmek için çabalamaktadır. Tam başarıya ulaştığını düşünürken ortaya çıkan bir yabancı, Safiye'nin tüm dünyasını yıkacak bir sırrı öğrenmesine neden olur.
Ege'nin Haluk'u eve getirmesi, İnci'nin duygularını altüst eder. İnci, Ege ve dedesine belki de bugüne kadar hiç göstermediği bir tepkiyi gösterir. Han ve İnci, bütün bu olayların üstüne radikal bir karar alırlar.