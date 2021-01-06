Sadakatsiz bu akşam, bugün var mı? Sadakatsiz bugün neden yok, yeni bölüm ne zaman? 6 Ocak Kanal D yayın akışı!

Çarşamba akşamları ekrana gelen Sadakatsiz yeni bölüm bu akşam var mı sorusunun yanıtı sorgulanmaya başlandı. Pek çok dizinin bu hafta yayın akışlarında yer almaması nedeniyle dizinin hayranları Sadakatsiz bugün, bu akşam var mı, neden yok gibi çeşitli soruların yanıtlarını öğrenmek istiyor. Peki; Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Detaylar haberimizde!

SADAKATSİZ BU AKŞAM VAR MI?

Sadakatsiz yeni bölüm bu akşam ekranlarda yer almayacak. Kanal D yayın akışına göre; dizinin tekrar bölümü ekranlarda olurken yılbaşı nedeniyle bazı dizilerin 1 hafta ara verdiği biliniyor…