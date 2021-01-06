Sadakatsiz bugün, bu akşam var mı? Sadakatsiz neden yok, yeni bölüm ne zaman? 6 Ocak 2021 Kanal D yayın akışı!

Çarşamba akşamları ekrana gelen Sadakatsiz yeni bölüm bu akşam var mı sorusunun yanıtı sorgulanmaya başlandı. Pek çok dizinin bu hafta yayın akışlarında yer almaması nedeniyle dizinin hayranları Sadakatsiz bugün, bu akşam var mı, neden yok gibi çeşitli soruların yanıtlarını öğrenmek istiyor. Peki; Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Detaylar haberimizde!
Sadakatsiz yeni bölüm bu akşam ekranlarda yer almayacak. Kanal D yayın akışına göre; dizinin tekrar bölümü ekranlarda olurken yılbaşı nedeniyle bazı dizilerin 1 hafta ara verdiği biliniyor…
SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz dizisi 13. yeni bölümüyle 13 Ocak Çarşamba akşamı ekrana gelecek.
SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Asya'nın uğradığı saldırı hem Asya-Ali, Volkan- Derin cephesinde beklenmedik sonuçlar doğurur. Bahar ve Mert'in ilişkileri yeni bir sınavdan geçerken, Gönül kızının evliliği için ipleri elinden bırakmamaya kararlıdır.
Vakıf yararına yapılacak kermes herkesi bir araya getirirken, şüphelerinin peşinden giden Derin hangi gerçeklerle yüz yüze gelecektir. Derin'in korktuğu başına gelecek midir? Volkan'ın gizli kullandığı telefonda neler var? Derin, bu duruma nasıl tepki verecek? Yoksa Asya'nın başına gelenler Derin'in de mi başına gelecek?
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