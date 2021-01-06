Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri San Andreas Fayı filmi konusu ne? San Andreas Fayı oyuncuları kimler?

filmi konusu ne? San Andreas Fayı oyuncuları kimler?

Bu akşam ekrana gelecek olan filmi konusu ve oyuncuları dikkat çekiyor. Başrollerinde Dwayne Johnson, Carla Gugino gibi oyuncuların yer aldığı yapım macera türünde izleyici karşısına çıkıyor. 2015 yılında vizyona giren ve günümüzde de epey sevilerek izlenilen filmin konusu ve oyuncuları hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Peki konusu ne? San Andreas Fayı oyuncuları kimler?

Giriş Tarihi: 6.1.2021 17:03 ABONE OL
San Andreas Fayı filmi konusu ne? San Andreas Fayı oyuncuları kimler?

Beyazperdenin ardından bu akşam yayınlanacak olan San Andreas Fayı filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Etkileyici konusu, güçlü oyuncu kadrosu ile oldukça başarılı olan bu filmin her bir sahnesi oldukça dikkat çekici. San Andreas Fayı filmi konusu ne? San Andreas Fayı oyuncuları kimler?

SAN ANDREAS FAYI FİLMİNİN KONUSU NE?

California'da yaşanan ve Batı Kıyı Şeridi'nin tamamını etkileyen büyük çaplı bir deprem faciasının ardından yaşanan arama kurtarma sürecinde, itfaiye eri Tom'un yaşadıklarını ön plana alan film, genç adamın duygusal hayatı ile sorumluluklarını dengede tutma çabasına odaklanıyor.

Kötü şöhreti ile bilinen San Andreas Fayı'nın kırılması ile 9 şiddetindeki bir depremle Kaliforniya sallanır. Bir arama kurtarma pilotu ve artık araları pek de iyi olmayan eşi, Los Angeles'tan San Francisco'ya, kızlarını kurtarmak için yola çıkarlar. Ancak, kuzeye yaptıkları bu tehlikeli yolculuk, henüz sadece bir başlangıçtır. Ve ne zaman en kötüsü artık bitti diye düşünseler, daha da kötüsü başlamaktadır.

SAN ANDREAS FAYI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Dwayne Johnson

Rolü : Ray

Carla Gugino

Rolü : Emma

Alexandra Daddario

Rolü : Blake

Ioan Gruffudd

Rolü : Daniel Riddick

Archie Panjabi

Rolü : Serena

Paul Giamatti

Rolü : Lawrence

Hugo Johnstone-Burt

Rolü : Ben

Art Parkinson

Rolü : Ollie

ARKADAŞINA GÖNDER
San Andreas Fayı filmi konusu ne? San Andreas Fayı oyuncuları kimler?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA