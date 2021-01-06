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hakkında flaş gelişme! Survivor o dizinin kadrosunda!

Survivor ile adını duyuran hakkında flaş bir haber geldi. Bir dönemin ünlü dizisi olarak bilinen şimdilerde ise Exxen’de yayınlanacak olan dizisinin kadrosuna dahil oldu. Başrollerinde Emre Altuğ ve Açelya Topaloğlu’nun olduğu dizinin yeni bölümlerinde rol alacak olan , bu haberi sosyal medya hesabından duyurdu. İşte Survivor Nisa’nın Sihirli Annem paylaşımları…

Giriş Tarihi: 6.1.2021 11:53 Son Güncelleme: 6.1.2021 11:57 ABONE OL
Survivor Nisa hakkında flaş gelişme! Survivor Nisa Bölükbaşı o dizinin kadrosunda!

Survivor yarışması ile gündeme gelen sonrasında ise Barış Murat Yağcı ile yaşadığı aşk ile magazin gündeminden düşmeyen Survivor Nisa, Sihirli Annem kadrosuna dahil oldu. Güzel haberi sosyal medya hesabından duyuran Survivor Nisa Bölükbaşı, Sihirli Annem'in çocuk oyuncularından Aras Özdoyran ile fotoğrafını paylaştı. İşte Survivor Nisa'nın o görüntüleri…

NİSA BÖLÜKBAŞI, SİHİRLİ ANNEM'DE!

Survivor Nisa, ünlü dizi Sihirli Annem'in kadrosuna dahil oldu. Sosyal medya hesabından ise görüntüleri paylaştı…

Survivor yarışmasının bitmesinin ardından yarışmacılar hakkındaki son gelişmeler yakından takip ediliyor. Özellikle yarışma sonrası sosyal medya hesaplarından takipçi sayıları artan isimlerden bir tanesi de Survivor Nisa Bölükbaşı oldu. Survivor yarışmasında tanıştığı Barış Murat Yağcı ile aşk yaşamaya başlayan Nisa Bölükbaşı'nın itirafları magazin gündeminde bomba etkisi yarattı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Paylaşımlarıyla gündeme gelmeyi başaran Nisa Bölükbaşı sosyal medya hesabından Sihirli Annem'in çocuk oyuncularından Aras Özdoyran ile bir fotoğrafını yayınladı. Yeni bir projeye imza attığının müjdesini veren Nisa Bölükbaşı sette kendisine makyaj yapıldığı anları da sosyal medya hesabından paylaştı.

Başrollerini Emre Altuğ ve Açelya Topaloğlu'nun paylaştığı EXXEN'in dizisi Sihirli Annem'in kadrosuna Survivor 2020'de yarışan Nisa Bölükbaşı dahil oldu. Survivor Nisa Bölükbaşı'nın diziye dahil olmasının ardından ünlü yarışmacıya yorum yağdı.

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Survivor Nisa hakkında flaş gelişme! Survivor Nisa Bölükbaşı o dizinin kadrosunda!
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