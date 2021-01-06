Survivor Nisa hakkında flaş gelişme! Survivor Nisa Bölükbaşı o dizinin kadrosunda!

Survivor yarışması ile gündeme gelen sonrasında ise Barış Murat Yağcı ile yaşadığı aşk ile magazin gündeminden düşmeyen Survivor Nisa, Sihirli Annem kadrosuna dahil oldu. Güzel haberi sosyal medya hesabından duyuran Survivor Nisa Bölükbaşı, Sihirli Annem'in çocuk oyuncularından Aras Özdoyran ile fotoğrafını paylaştı. İşte Survivor Nisa'nın o görüntüleri…
Survivor Nisa, ünlü dizi Sihirli Annem'in kadrosuna dahil oldu. Sosyal medya hesabından ise görüntüleri paylaştı…
Survivor yarışmasının bitmesinin ardından yarışmacılar hakkındaki son gelişmeler yakından takip ediliyor. Özellikle yarışma sonrası sosyal medya hesaplarından takipçi sayıları artan isimlerden bir tanesi de Survivor Nisa Bölükbaşı oldu. Survivor yarışmasında tanıştığı Barış Murat Yağcı ile aşk yaşamaya başlayan Nisa Bölükbaşı'nın itirafları magazin gündeminde bomba etkisi yarattı.
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Paylaşımlarıyla gündeme gelmeyi başaran Nisa Bölükbaşı sosyal medya hesabından Sihirli Annem'in çocuk oyuncularından Aras Özdoyran ile bir fotoğrafını yayınladı. Yeni bir projeye imza attığının müjdesini veren Nisa Bölükbaşı sette kendisine makyaj yapıldığı anları da sosyal medya hesabından paylaştı.