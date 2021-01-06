Survivor Nisa hakkında flaş gelişme! Survivor Nisa Bölükbaşı o dizinin kadrosunda!

Survivor yarışması ile gündeme gelen sonrasında ise Barış Murat Yağcı ile yaşadığı aşk ile magazin gündeminden düşmeyen Survivor Nisa, Sihirli Annem kadrosuna dahil oldu. Güzel haberi sosyal medya hesabından duyuran Survivor Nisa Bölükbaşı, Sihirli Annem'in çocuk oyuncularından Aras Özdoyran ile fotoğrafını paylaştı. İşte Survivor Nisa'nın o görüntüleri…

NİSA BÖLÜKBAŞI, SİHİRLİ ANNEM'DE!

Survivor Nisa, ünlü dizi Sihirli Annem'in kadrosuna dahil oldu. Sosyal medya hesabından ise görüntüleri paylaştı…