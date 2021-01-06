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kimdir? Doya Doya Moda yarışmasının konuğu , nereli?

Türk makyöz ustası son günlerin sık konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda 127.bölüme konuk olarak katılan Suzan Kardeş’in hayatı, yaşı gibi bilgiler merak edildi. Aslen bir Kosova Türkü olan Suzan Goran Bregoviç'ten Türkân Şoray'a kadar birçok ünlünün sahne makyajını yaptığı biliniyor. Makyaj ustalığının yanı sıra film ve kitap projeleri de bulunan Kardeş’in hayatına dair bilgiler haberimizde yer verdik. Peki , kaç yaşında, nereli?

Giriş Tarihi: 6.1.2021 16:03 ABONE OL
Suzan Kardeş kimdir? Doya Doya Moda yarışmasının konuğu Suzan Kardeş kaç yaşında, nereli?

Suzan Kardeş, şu sıralar gündeme gelen Türk makyöz, şarkıcı ve oyuncuları arasındadır. Sezen Aksu, Haluk Bilginer, Goran Bregoviç ve Türkan Şoray gibi birçok ünlü isimle çalışan Suzan Kardeş, 15 Nisan 1960, Kosova tarihinde dünyaya geldi. Birçok tiyatro topluluğu ve film ekibinde makyaj uzmanı ve kuaför olarak yer alan isim son olarak Doya Doya Moda yarışmasına konuk olarak katıldı. Peki Suzan Kardeş kimdir? Doya Doya Moda yarışmasının konuğu Suzan Kardeş kaç yaşında, nereli?

SUZAN KARDEŞ KİMDİR?

Türk makyöz, şarkıcı ve oyuncusu Suzan Kardeş, 15 Nisan 1960, Kosova tarihinde dünyaya geldi. Doya Doya Moda'da haftanın üçüncü gününde Suzan Kardeş konuk olarak katılması hayatına dair merak edilenleri arttırdı…

SUZAN KARDEŞ'İN HAYATI!

Suzan Kardeş, 1960 yılında Kosova'da başkent Priştine'ye yakın bir kasabada doğmuştur. 5 kardeşler. 8 yaşındayken ailesi İstanbul'a göç etmiştir.

İş hayatına Hürriyet Gazetesi'nde çekilen fotoromanlarda rol alan oyunculara makyaj yaparak başladı. Daha sonra Şan Tiyatrosu'nda saç ve makyaj yapmaya başladı. Mesleğinde ilerledikçe birçok tiyatro topluluğu ve film ekibinde makyaj uzmanı ve kuaför olarak görev aldı.

Yılmaz Erdoğan ve Necati Akpınar'ın 1994 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi ve BKM Oyuncuları topluluğunu kurmasıyla birlikte orada saç ve makyaj yapma görevi ile çalışmaya başladı.

İş Bankasının Atatürk'lü reklamında oyuncu Haluk Bilginer'e yaptığı Atatürk makyajı ile ses getirdi. 1985 yılından itibaren Sezen Aksu ve Türkân Şoray gibi birçok ünlünün sahne ve sinema makyajlarını yaptı.

1992 yılında Bekriya adında bir "meyhane" açtı ve 12 yıl işletmesini yaptı. Bu kendi mekanında mikrofonsuz olarak Rumeli türküleriyle eski dönem Bosna sevda şarkıları söyledi. Sonra da Sezen Aksu'nun desteği ile Bekriya adlı bir sanat müziği albümü çıkardı

Bir Demet Tiyatro dizisinde "pencereden bakan kadın" olarak yer aldı. Seksenler dizisinde pastaneci Sami'nin annesi rolünde oynadı.

ALBÜMLERİ :

2007 – Bekriya

2008 – Bekriya II – Balkania

2009 – Makyaj Odası Şarkıları

2010 – Bekriya 1 & Bekriya 2 & Ninno

2011 – Bekriya III – Bal ve Kan

2012 – Bekriya VI – Bekri

2013 – Yarım Hava Çalsana

MAKYÖZLÜK YAPTIĞI PROJELER :

200 – Benim Annem Bir Melek

200 – Osmanlı Cumhuriyeti

200 – Atatürklü İş Bankası reklamı

200 – Hokkabaz

200 – Bir Demet Tiyatro

200 – Beynelmilel

200 – Gen

200 – Organize İşler

200 – Hürrem Sultan

200 – Bekarlar

200 – Aşk ve Gurur

200 – Güneş Yanıkları

199 – Bir Demet Tiyatro

199 – Dönersen Islık Çal

199 – Seni Seviyorum Rosa

Oyuncu Olarak Filmleri :

2005 – Organize İşler

2008 – Komedi Dükkanı

2008 – Bir Demet Tiyatro

2011 – Mavi Kelebekler

2012 – Muhteşem Yüzyıl (Konuk Oyuncu)

2012 – 2014 – Seksenler

2014 – Arkadaşım Hoşgeldin

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Suzan Kardeş kimdir? Doya Doya Moda yarışmasının konuğu Suzan Kardeş kaç yaşında, nereli?
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