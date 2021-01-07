Alev Alev 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Alev Alev 10. yeni bölüm fragman detayları…

7 Ocak günü 9. bölümüyle Show TV ekranlarında yayınlanan Alev Alev dizisinin televizyonlardaki gösteriminin bitmesi sonrasından izleyenler yeni bölümle ilgili detaylarla ilgili merakla Alev Alev 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusuna cevap arıyor
Show TV ile Alev Alev dizisi 10. yeni bölüm fragman detayları ve 9. son bölüm özeti şöyle;
Alev Alev dizisi 10.yeni bölüm fragmanı Show TV tarafından yayınlandı. Aşağıda yer alan video oynatıcısına tıklayarak 10. bölüm fragmanını izleyebilirsiniz...
Alev Alev 10. yeni bölüm fragman yayında! | Video
Rüya'nın Ömer'i yemeğe götürmesi dikkat çekerken bu tatlı sürprizle ikili eğlenceli anlar yaşıyor. Ozan'ın ise Cemre'ye iltifat etmesinin ardından yaşadığı zor dakikalar yüzleri güldürüyor.