Alev Alev bu akşam var mı, yok mu? Alev Alev 9. Yeni bölümde neler olacak? İşte 7 Ocak Show Tv yayın akışı ve detaylar...

Alev Alev yeni bölümde Rüya'nın Ömer'i yemeğe götürmesi dikkat çekerken son dönemin fenomen çifti arasında eğlenceli dakikalar izleyenleri ekran başına kilitliyor. Öte yandan bu hafta birçok dizinin yeni bölümleri ile ekranlara gelmiyor oluşu nedeniyle dizinin sıkı takipçileri akşam saatlerine doğru detayları araştırmaya başladı. Peki, Alev Alev bu akşam var mı, yok mu? Alev Alev 9. Yeni bölümde neler olacak? İşte merak edilenler…

ALEV ALEV YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Her hafta Perşembe günü ekranlara gelen Alev Alev yeni bölümü ile bugün de Show Tv ekranlarında olacak. Dizinin bu haftaki bölümünde Rüya ve Ömer arasındaki yakınlaşma gözlerden kaçmazken Ozan'ın Cemre'ye iltifat etmesi yaşadığı zor günlerin ardından yüzleri güldürecek…