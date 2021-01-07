Babam Çok Değişti ilk bölüm fragmanı yayınlandı! Babam Çok Değişti 1.bölümde neler olacak?

Babam Çok Değişti 1.bölüm fragmanı yayınlandı. Babam Çok Değişti yeni bölümde; Mehmet Ali'nin ilk aşkının yıllar sonra çıkıp gelmesi ortalığı karıştırır! Mehmet Ali, ilk aşkı Deniz'i karşısında görünce büyük bir korku yaşar, çünkü Aslı'ya bu konuda yalan söylemiştir! İşte Babam Çok Değişti 1.bölüm fragman ve detayları!

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mehmet Ali'nin ilk aşkının yıllar sonra çıkıp gelmesi ortalığı karıştırır! Mehmet Ali, ilk aşkı Deniz'i karşısında görünce büyük bir korku yaşar, çünkü Aslı'ya bu konuda yalan söylemiştir! Mehmet Ali Deniz'i, başta annesi Arife ve eşi Aslı olmak üzere tüm ailesinden uzak tutmaya çalışsa da başarılı olamaz. Yalan üstüne yalan söyleyen

Mehmet Ali, abisi Rıfkı'nın başını büyük bir derde sokarken, Deniz'in yıllardan sonra neden çıkıp geldiği merak konusudur. Öte yandan Damla Hulusi'nin, dedesi Kerami ile dostluğunu hiç samimi bulmaz ve Hulusi'ye güvenmez. Hulusi, Kerami ile dostluk kurmaya çalışırken aslında çok başka bir şeyin peşindedir. Hulusi'nin asıl amacı nedir?

Oğulcan başına geleceklerden habersiz arkadaşlarını eve davet eder. Oğulcan'ın başına öyle bir şey gelir ki, Oğulcan hayatının en unutulmaz gecesini yaşar. Tüm bunlar olurken Yağmur'u, sevgilisi Emre ile ilgili öğrendiği bir kötü bir bilgi şoke eder!

Babam Çok Değişti 1. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video