Benim Adım Melek 47. son bölüm izle! TRT1 ile Benim Adım Melek 47. Son bölümde vefat eden kişi merak ediliyor

Benim Adım Melek dizisi 47. son bölümle, 6 Ocak 2020 Çarşamba günü TRT1 ekranlarında yayınlandı. Dizinin son bölümünde Halil ve Mirza'nın arası Kenan'dan dolayı gergindir. Dizinin son bölümünü izleyemeyenler Benim Adım Melek 47. son bölüm izle! Şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.
TRT1 ile Benim Adım Melek 47. son bölüm izleme linki ve son bölüm özeti detayları şöyle;
Benim Adım Melek dizisi 47. son bölüm izleme linki henüz TRT tarafından paylaşıldı. Aşağıdaki link aracılığıyla dizinin son bölümünün tamamını kesintisiz şekilde izleyebilirsiniz...
Nefise'nin kaybının acısı yüreğini dağlarken, herkes vefat eden kişinin kim olduğunu merak etmektedir…
Seyit Ali emanetlerine sahip çıkamadığını düşündüğü için Cumali'ye sinirlidir. Melek'in Nefise'nin yanında olduğunu öğrenince rahatlayan ikili Kerem'in durumunu çözmeye çalışırlar. Toplanan yönetim kurulu onları dinleyecek midir? Halil ve Mirza'nın arası da Kenan'dan dolayı gergindir. Halil, Mirza'nın alacağı karar karşısında ne yapacaktır?
Gülşad'ın dönmesiyle Şirhanlar sevinirken Defne kızgın ve üzgündür. Bağ evinde yapılan yemekte Mirza'nın yokluğu fark edilirken Gülşad'tan dolayı gergin olan Defne beklemediği bir konuşmanın içinde bulur kendini. Kenan Antep meselesini kapatmaya karar verince tutuşan Alpay ve Funda nasıl bir yol izleyeceklerdir?
Melek ve Halil bir karar verip babalarıyla konuşmaya geldiklerinde yaşanan olayla şaşkınlık yaşarlar. Bu duruma şahit olan Alpay hangi sırrı öğrenecek ve ne yapacaktır?