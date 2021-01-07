Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izleyiciyle buluşmayı bekliyor. Dizinin sıkı takipçileri 7 Ocak ATV yayın akışı bilgilerine bakarken yeni bölüm hakkında araştırma yapıyor. Heyecanın bir an olsun dinmediği dizinin 79.bölümünde Hande Soral Ümit karakteriyle giriş yapacak. Günlerdir pek çok dizinin yayın akışlarında yer almaması nedeniyle dizilerin tekrar bölümleriyle ekrana geldi. Peki Bir Zamanlar Çukurova bu akşam, bugün var mı? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 7 Ocak ATV yayın akışı
ATV'nin reytinglerdeki başarılı dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 7 Ocak tv yayın akışına göre, Bir Zamanlar Çukurova 79. Yeni bölüm ile bu akşam ATV ekranlarında olacak…
Bir Zamanlar Çukurova 79.bölüm bu akşam ATV'de!
Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da tüm engellere rağmen bitmeyen Züleyha ve Yılmaz aşkı, bir trafik kazası ile hüzünlü bir ayrılığa sahne oldu! Tam da Çukurova'ya barış gelmişken, sevenler sevdiklerine kavuşmuş, kaderin oyunu ile bu hikayeye dahil olanlar, saygıyla kendi kaderlerine dönmüşken, evladının hastaneye götürüldüğünü duyan Yılmaz, oraya yetişmeye çalışırken uçurumdan yuvarlandı! Can düşmanı Demir, hayatını tehlikeye atarak Yılmaz'ı kurtardı, hastaneye de yetiştirdi. Tüm Çukurova iyileşmesi için dualar etti, Yılmaz tüm sevdikleri ile de tüm düşmanları ile de helalleşti. Adeta Çukurova'da Yılmaz ve Züleyha aşkı ile yaşananların ardından bembeyaz bir sayfa açıldı! Ama kader, bir kez daha ayrılık kartını çıkardı!
Yılmaz, son nefesini sevdiği kadınla, ömrünü adadığı aşkla verdi! Züleyha tam da kavuştuk derken Yılmaz'ı kaybetti! Kimsenin birbirini teselli edecek sözü kalmamıştır! Demir, Züleyha'yı ayakta tutmaya çalışıp, Çocukları için güçlü olmasını sağlamak için çabalayacaktır. Demir de üzgündür. Ama neyse ki ölmeden önce Yılmaz'la helalleşmiştir.
Bir Zamanlar Çukurova 79. Bölüm (7 Ocak 2021 Perşembe) Büyük aşkta yürekleri yakan hüzünlü ayrılık | Video
Yıllar önce hem eşini hem evlatlarını kaybeden Fekeli, kısa süre içinde yeniden aynı acılarla sınanmaktadır. Kimsenin onu teselli etmeye gücü yetmez. Yılmaz'ın cenazesini Fikret üstlenir, her şeye o sahip çıkar! Züleyha da, Müjgan da evlatlarıyla cenazenin başında yer alacaktır. Tüm olan bitene Behice bile üzülmüş gibi yapar ama ona pek inanan da yoktur. Cenaze namazında gözyaşları sel olup akarken, özellikle Züleyha ve Fekeli, kalplerinin bir parçasını da o mezara gömerler. Yılmaz'ın cenazesi, duası, mevlidi ile Fekeli adına Fikret uğraşırken, Adana'da bambaşka şeyler de olacaktır. Gaffur, artık Almanya işinin sonuna gelmiştir. Gitmek için her şeyi hazırlar, hatta Demir ile bile işleri yoluna koyar. Bu arada, Adana'ya gelen Ümit, otomobili arızalanınca Demir ile tanışacaktır.