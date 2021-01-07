Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izleyiciyle buluşmayı bekliyor. Dizinin sıkı takipçileri 7 Ocak ATV yayın akışı bilgilerine bakarken yeni bölüm hakkında araştırma yapıyor. Heyecanın bir an olsun dinmediği dizinin 79.bölümünde Hande Soral Ümit karakteriyle giriş yapacak. Günlerdir pek çok dizinin yayın akışlarında yer almaması nedeniyle dizilerin tekrar bölümleriyle ekrana geldi. Peki Bir Zamanlar Çukurova bu akşam, bugün var mı? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 7 Ocak ATV yayın akışı

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA BU AKŞAM VAR MI?

ATV'nin reytinglerdeki başarılı dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 7 Ocak tv yayın akışına göre, Bir Zamanlar Çukurova 79. Yeni bölüm ile bu akşam ATV ekranlarında olacak…