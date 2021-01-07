ATV ekranlarının reytingleri alt üst eden rekortmen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, 79. bölümü ATV ekranlarında yayınlandı! 78. bölümü ile milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran dizinin yeni bölümü merakla bekleniyordu. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde, can düşmanı Demir, hayatını tehlikeye atarak Yılmaz'ı kurtardı, hastaneye de yetiştirdi. Tüm Çukurova iyileşmesi için dualar etti, Yılmaz tüm sevdikleri ile de tüm düşmanları ile de helalleşti. Adeta Çukurova'da Yılmaz ve Züleyha aşkı ile yaşananların ardından bembeyaz bir sayfa açıldı! Ama kader, bir kez daha ayrılık kartını çıkardı!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

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