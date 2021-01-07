Doya Doya Moda gün birincisi ve puan durumu merak ediliyor. Hafta içi her gün yayınlanan programda en yüksek puanı alan haftanın birincisi olurken en düşük puanı alan yarışmacı elenerek yarışmaya veda ediyor. Programın yeni bölümünde yarışmacılar Konseptimi Sen Belirle ile jüri karşısına çıktı. Peki Doya Doya Moda gün birincisi ve puan durumu 7 Ocak 2021: Haftanın puan duruma göre Doya Doya Moda birincisi kim oldu?

DOYA DOYA MODA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda yeni haftada konseptlerin belli olmasıyla beraber 42 beden ve üstü yarışmacıların heyecan dolu mücadelesi de başladı. Doya Doya Moda gün birincisi henüz belli olmazken puan durumları için geri sayım sürüyor…