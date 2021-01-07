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gün birincisi ve puan durumu 7 Ocak 2021: Haftanın puan duruma göre kim oldu?

Tv8 ekranlarında yayınlanan gün birincisi ve puan durumu bugün belli oluyor. Moda alanında kendilerini en iyi şekilde ifade etmeye çalışan 7 büyük beden kadın yarışmacısı en yüksek puanı almak için rekabet ediyor. Gün sonunda en yüksek puanı alan büyük ödülün sahibi olurken, en düşük puanı alan yarışmacı elemeye bir adım daha yaklaşıyor. Peki 7 Ocak 2021 ve puan durumu açıklandı mı? Haftanın puan duruma göre kim oldu?

Giriş Tarihi: 7.1.2021 15:37 ABONE OL
Doya Doya Moda gün birincisi ve puan durumu 7 Ocak 2021: Haftanın puan duruma göre Doya Doya Moda birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda gün birincisi ve puan durumu merak ediliyor. Hafta içi her gün yayınlanan programda en yüksek puanı alan haftanın birincisi olurken en düşük puanı alan yarışmacı elenerek yarışmaya veda ediyor. Programın yeni bölümünde yarışmacılar Konseptimi Sen Belirle ile jüri karşısına çıktı. Peki Doya Doya Moda gün birincisi ve puan durumu 7 Ocak 2021: Haftanın puan duruma göre Doya Doya Moda birincisi kim oldu?

DOYA DOYA MODA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda yeni haftada konseptlerin belli olmasıyla beraber 42 beden ve üstü yarışmacıların heyecan dolu mücadelesi de başladı. Doya Doya Moda gün birincisi henüz belli olmazken puan durumları için geri sayım sürüyor…

DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU AÇIKLANDI MI?

Doya Doya Moda puan durumu ve gün birincisi henüz belli olmadı.

BUGÜN NELER OLUYOR?

TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'da bugün yarışmacılar "Konseptimi Sen Belirle" konseptiyle jüri karşısına çıkıyor. Bugün Muazzez Ersoy'un konuk jüri olarak yer alacağı Doya Doya Moda yeni bölüm izleyicini ekran başına kilitliyor.

DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU 7 OCAK 2021

Özde

Bahar

Birben

Ceren

Rabia

Ayşegül

Gülnaz

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Doya Doya Moda gün birincisi ve puan durumu 7 Ocak 2021: Haftanın puan duruma göre Doya Doya Moda birincisi kim oldu?
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