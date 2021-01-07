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kimdir? Survivor gönüllüler , nereli?

Tv8 ekranlarında Survivor 2021 heyecanı başlıyor. Yeni sezonda birbirinden farklı kategoride yarışmacıların bulunduğu programda en dikkat çeken isimler arasında yer aldı. Gönüllüler takımında yarışacak olan Günenç’in futbol geçmişi olduğu biliniyor. Genç yaşı ve hırslı kişiliğiyle yarışmanın dikkat çekici isimlerinden bir tanesi olan Survivor Emin Günenç hakkında detaylar merak ediliyor. Peki , kaç yaşında, nereli?

Giriş Tarihi: 7.1.2021 11:54 ABONE OL
Emin Günenç kimdir? Survivor gönüllüler Emin Günenç kaç yaşında, nereli?

Survivor gönüllüler takımının yeni sezonda öne çıkan yarışmacılarından bir tanesi olan Emin Günenç oluyor. Gönüllüler yarışmacısı olan Emin'in hayatı, yaşı, mesleği gibi bilgiler şimdiden araştırılıyor. Gönüller kadrosundaki isim dikkatleri üzerine çekerken kendisi ile ilgili tüm detayları sizler için bir araya derledik. Peki Emin Günenç kimdir? Survivor gönüllüler Emin Günenç kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

EMİN GÜNENÇ KİMDİR?

Survivor 2021'in başlamasına oldukça kısa bir süre kalmışken gönüllüler takımındaki Emin Günenç hayatı merak edildi. Emin Günenç, 23 Temmuz 1994'de İstanbul'da doğdu. En son Kanal D'de yayınlanan Bir Annenin Günahı dizisinde oynamıştır.

EMİN GÜNENÇ HAYATI!

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Emin Günenç, kendisinden şu sözlerle bahsediyor;

"Merhaba ben Emin Günenç, 23 Temmuz 1994'de İstanbul'da doğdum. Tekirdağ Şarköylüyüm. 8 yaşında futbola başladım. 18 yaşına kadar futbol oynadım sakatlanınca bırakmak zorunda kaldım. Üniversiteyi Marmara Üniversitesi makine ressamlığı bölümünde okudum. Üniversite bitince oyunculuk eğitimi aldım. En son Kanal D'de yayınlanan Bir Annenin Günahı dizisinde oynadım."

Emin Güneç Instagram hesabını emingunenc kullanıcı adıyla kullanıyor.

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Emin Günenç kimdir? Survivor gönüllüler Emin Günenç kaç yaşında, nereli?
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