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son bölüm izle! İşte Kuruluş Osman 41. yeni bölüm ATV ile izle ekranı

yeni bölüm izle... Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, 41. yeni bölümü ile şimdi ATV ekranlarında! Kuruluş Osman yeni bölümde, Kayı beyi olarak kılıç kuşanmasının ardından Türk kağanlarının emanetlerini Bamsı Bey'den teslim almak üzere yola çıkan Osman Bey, obada ve uç bölgesinde nizamını kurmak için çalışmaya başlar. Ancak Flatyos'un kaçışı ve Bala Hatun'un zehirlenmesiyle sarsılacaktır. İşte, Kuruluş Osman 41. yeni bölüm ATV canlı yayın izle ekranı...

Giriş Tarihi: 7.1.2021 07:18 Son Güncelleme: 7.1.2021 07:19 ABONE OL
Kuruluş Osman son bölüm izle! İşte Kuruluş Osman 41. yeni bölüm ATV ile izle ekranı

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, 41. yeni bölümü ile şimdi ATV ekranlarında! 40. bölümü ile milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran dizinin yeni bölümü merakla bekleniyordu. Kuruluş Osman yeni bölümde, Flatyos'un kaçışından alp başı görevini verdiği Göktuğ'u sorumlu tutan Osman Bey, Dündar Bey'in Nikola ile gizlice görüştüğünü öğrendiğinde ise çılgına döner ve amcasını cezalandırır. Papa'nın ajanları Bamsı Bey'i tuzağa düşürerek emanetleri ele geçirmek için hamle yaparken, Flatyos'un dönüşüyle güçlenen Nikola ise İstanbul'dan gönderilen yeni birlikler sayesinde Osman Bey'i gafil avlamak üzere plan kurar.

KURULUŞ OSMAN ATV CANLI YAYIN İZLE | 41. YENİ BÖLÜM İZLE

Ekranları başında olamayan; ancak diziyi takip etmeyi düşünenler, ATV canlı yayın izle ekranı hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Hemen aşağıda yer alan link ve panel aracılığı ile Kuruluş Osman yeni bölüm ATV canlı yayın izle ekranını görüntüleyebilirsiniz.

ATV CANLI YAYIN

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KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

"Obada tek bir hain kalmayacak!"

Yeni dönem başlıyor

Kayı beyi olarak kılıç kuşanmasının ardından Türk kağanlarının emanetlerini Bamsı Bey'den teslim almak üzere yola çıkan Osman Bey; obada ve uç bölgesinde nizamını kurmak için çalışmaya başlar. Ancak Flatyos'un kaçışı ve Bala Hatun'un zehirlenmesiyle sarsılacaktır.

Kuruluş Osman 41. Bölüm (6 Ocak 2021 Çarşamba) Hainler cezasını buluyor | Video

Dündar Bey ipin ucunda

Flatyos'un kaçışından alp başı görevini verdiği Göktuğ'u sorumlu tutan Osman Bey, Dündar Bey'in Nikola ile gizlice görüştüğünü öğrendiğinde ise çılgına döner ve amcasını cezalandırır. Papa'nın ajanları Bamsı Bey'i tuzağa düşürerek emanetleri ele geçirmek için hamle yaparken, Flatyos'un dönüşüyle güçlenen Nikola ise İstanbul'dan gönderilen yeni birlikler sayesinde Osman Bey'i gafil avlamak üzere plan kurar.

Göktuğ'un cezası ne olacak?

Türk kağanlarının emanetlerini teslim alan Osman Bey'in yeni hedefi ne olacak? Osman Bey, Dündar Bey'i nasıl cezalandıracak? Osman Bey, Flatyos'un kaçışından sorumlu tuttuğu Göktuğ'a ne ceza verecek? Bala Hatun'u zehirleyen Targun Hatun'un planı ne? Flatyos'un geri dönmesiyle Nikola nasıl bir tuzak kuracak? Papa'nın ajanları emanetleri ele geçirebilecek mi?

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Kuruluş Osman son bölüm izle! İşte Kuruluş Osman 41. yeni bölüm ATV ile izle ekranı
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