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kimdir? Doya Doya Moda konuğu , nereli?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'nın her bölümüne televizyon dünyasından bir isim konuk jüri olarak katılıyor. Klasik Türk müziği sanatçısı yarışmanın bugünkü konuğu olmasıyla birlikte hayatına dair bilgiler merak edildi. Çocukluğu ve gençlik yılları Kasımpaşa’da geçen Ersoy 1991 yılında “Seven Olmaz ki” adındaki albümüyle piyasaya adımını attığı biliniyor. Peki ? Doya Doya Moda konuğu , nereli?

Giriş Tarihi: 7.1.2021 15:56 ABONE OL
Muazzez Ersoy kimdir? Doya Doya Moda konuğu Muazzez Ersoy kaç yaşında, nereli?

Muazzez Ersoy şu sıralar gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Tv8 ekranlarında Doya Doya Moda yarışmasına katılan ünlü şarkıcı Muazzez Ersoy'un hayatı, yaşı, şarkıları merak edildi. Nostalji Kraliçesi olarak anılan ünlü şarkıcının 9 Ağustos 1958 tarihinde İstanbul'un Kasımpaşa semtinde dünyaya geldiği biliniyor. Peki Muazzez Ersoy kimdir? Doya Doya Moda konuğu Muazzez Ersoy kaç yaşında, nereli?

MUAZZEZ ERSOY KİMDİR?

Hatice Yıldız Levent ya da sahne adıyla Muazzez Ersoy Klasik Türk müziği sanatçısıdır. Doya Doya Moda'da haftanın dördüncü gününde Muazzez Ersoy konuk olarak katılması hayatına dair merak edilenleri arttırdı…

MUAZZEZ ERSOY HAYATI!

Gerçek ismi Hatice Yıldız Levent olan Muazzez Ersoy, 9 Ağustos 1958 tarihinde İstanbul'un Kasımpaşa semtinde dünyaya gelmiştir.

Çocukluğu ve gençlik yılları Kasımpaşa'da geçti. Babası Yaşar Levent, dolmuş şoförüydü. Annesi Fatma Hanım ise Cibali Tekel Tütün Fabrikası'nda çalışırdı.

Ortaokulu bitirdikten sonra öğrenimimi müzik dersleri alarak sürdürdü. İrfan Özbakır ve Baki Duyarlar gibi değerli hocalardan musiki dersleri aldı. Bir yandan da Beyoğlu'nda tezgahtarlık yaptı.

İlk olarak 1982 yılında İstanbul Pembe Köşk Gazinosu'nda assolist olarak sahneye çıktı. 1985 yılında TRT Ankara Radyosu'nun açmış olduğu sınava katıldı fakat kazanamadı.

1989 yılında TRT Ankara Radyosu Şeflerinden Cahit Ünyaylar ile çalışmaya başladı. T.C. Kültür Bakanlığı Devlet Korosu Solisti olarak üç yıl görev yaptı.

1991 yılında "Seven Olmaz ki" adındaki ilk albümünü yaptı.

1995 yılında Nostalji Serisi albümlerinden birincisi "Nostalji 1" piyasaya çıktı. Gördüğü büyük ilgi üzerine 1996 yılında "Nostalji 2", 1997 yılında ise "Nostalji 3" albümlerini çıkarttı. 1998 yılında bir ilke imza attı, "Nostalji 4-5-6" aynı anda piyasaya çıktı. Ve böyle devam etti.

1995 yılında kurduğu "Levent Müzik" Şirketi'nde dünya starlarının yaptığı ve promosyon, müzik yönetmenliği, moda editörlüğü bölümlerini aynı çatı altında toplayarak bu konuda da öncü olmuştur.

1998 yılında Devlet sanatçısı oldu.2005 yılında da Birleşmiş Milletler mülteciler yüksek komiserliği tarafından iyi niyet elçisi ünvanı alan 9 kişiden biri olmuştur.

1974 yılında küçük yaşta evlendi ve iki yıl evli kaldı. Bu evlilikten Ender Diril isminde bir oğlu oldu. Daha sonra boşandı.

Muazzez Ersoy, İsmet Özhan ile 18 haziran 2001 tarihinde evlendi. 4 ay sonra boşandı.

ALBÜMLERİ :

1991 – Seven Olmaz ki

1992 – Herşeyim Sensin

1993 – Sizi Seviyorum

1994 – Sensizlik Bu

1995 – Nostalji 1

1996 – Nostalji 2

1997 – Nostalji 3

1998 – Nostalji 4-5-6

1999 – Nostalji 7-8-9

2000 – Nostalji 10-11-12

2002 – Senin İçin

2004 – Seni Seviyorum

2006 – Nankör

2007 – Kraliçeden Nostaljiler

2010 – Mozaik

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Muazzez Ersoy kimdir? Doya Doya Moda konuğu Muazzez Ersoy kaç yaşında, nereli?
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