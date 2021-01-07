Sena Özdemir kimdir? 2021 Survivor gönüllüler Sena Özdemir kaç yaşında, nereli?

Tv8 ekranlarının heyecan dolu yarışması Survivor 2021 için geri sayım başladı. Yeni sezonda birbirinden farklı kategoride yarışmacıların bulunduğu programda Sena Özdemir en dikkat çeken isimler arasında yer aldı. Gönüllüler takımında yarışacak olan Özdemir'in atletizmle ilgilendiği biliniyor. Genç yaşı ve hırslı kişiliğiyle yarışmanın dikkat çekici isimlerinden bir tanesi olan Survivor Sena Özdemir hakkında detaylar merak ediliyor. Peki Sena Özdemir kimdir, kaç yaşında, nereli?
Survivor 2021'in başlamasına oldukça kısa bir süre kalmışken gönüllüler takımındaki Sena Özdemir hayatıyla ön plana çıkıyor. Sena Özdemir 19 yaşında. Ege Üniversitesi'nde beden eğitimi öğretmenliği 2. sınıf öğrencisi.
Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Sena Özdemir, kendisinden şu sözlerle bahsediyor;
"Merhaba ben, Sena Özdemir, 19 yaşındayım. İzmir'de doğdum büyüdüm babam Balıkesirli annem Bulgaristan göçmeni. Atatürk Spor Lisesi'nde okudum. 10 yaşından beri atletizm yapıyorum. Branşım 100-200 metre çeşitli Türkiye derecelerim ve liseler arası dünya şampiyonası bayrak yarışında dünya üçüncülüğüm var. Şu anda da İzmir büyükşehir belediyesi spor kulübünde lisanslı sporcu ve Ege Üniversitesi'nde beden eğitimi öğretmenliği 2. sınıf öğrencisiyim."