Sol Yanım 6. son bölüm izle! Star TV ile Sol Yanım 6. son bölümde Asena’nın hamileliği dengeleri bozacak mı?

Star Televizyonu ekranlarında yayınlanan Sol Yanım dizisi 6. Son bölümüyle diziseverlerin evlerine konuk oldu. Son bölümde Serra'nın üst üste hayal kırıklığı yaşaması kendini sorgulamasına sebep olur ve Selim'in çevresindeki kızlarla yarışamayacağına inanır. Öte yandan diziyi tekrar izlemek isteyenler "Sol Yanım 6. son bölüm izle" şeklindeki araştırmalarına yoğun olarak devam ediyor.
Star TV ile Sol Yanım 6. son bölüm izleme linki ve son bölümün özet detayları şöyle;
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Selim, Serra'yı barışmaya nasıl ikna edecek? Biricik'in Ali'yle işbirliği nelere mal olacak? Asena'nın hamileliği Kutlusaylarda dengeleri nasıl değiştirecek? Burak'ın dönüşü Selim ve Serra ilişkisine nasıl etki edecek?
Serra'nın üst üste hayal kırıklığı yaşaması kendini sorgulamasına sebep olur ve Selim'in çevresindeki kızlarla yarışamayacağına inanır. Selim ise Biricik'in girişimlerine aldırış etmeden Serra'yı birlikte yemek yemeye ikna edince aşk yeniden alev alır. Kızının Selim'e aşık olduğunu gören Nilgün, Selim'in kapılarına gelmesini engelleyemez.
Asena, Barış'la yakın ilişkisi ifşa olunca İhsan'ın tehdidine maruz kalır. Hamile olduğunu öğrenen Asena, bebeğinin evliliğini yeniden rayına oturtabileceğini düşünür. Bu uğurda da önündeki bütün engelleri yıkmaya hazırdır.
Ali'nin şantajı karşısında Biricik zor duruma düşer. Öte yandan Serra'yı kumpasa düşürebilmek için Nazlım'ı kullanmaya çalışınca olaylar içinden çıkılamaz bir hal alır. Biricik'in imdadına yetişebilecek tek isim ise nihayet iyileşen Burak olacaktır.