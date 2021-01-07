Sol Yanım 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Star TV ile Sol Yanım 7. bölüm fragman detayları…

SOL YANIM 6. BÖLÜM ÖZETİ

Selim, Serra'yı barışmaya nasıl ikna edecek? Biricik'in Ali'yle işbirliği nelere mal olacak? Asena'nın hamileliği Kutlusaylarda dengeleri nasıl değiştirecek? Burak'ın dönüşü Selim ve Serra ilişkisine nasıl etki edecek?

Serra'nın üst üste hayal kırıklığı yaşaması kendini sorgulamasına sebep olur ve Selim'in çevresindeki kızlarla yarışamayacağına inanır. Selim ise Biricik'in girişimlerine aldırış etmeden Serra'yı birlikte yemek yemeye ikna edince aşk yeniden alev alır. Kızının Selim'e aşık olduğunu gören Nilgün, Selim'in kapılarına gelmesini engelleyemez.