Survivor 2021 yarışmacısı Hanzade Ofluoğlu kimdir, kaç yaşında? Gönüllüler takımından Hanzade Ofluoğlu nereli?

Hanzade Ofluoğlu bu sezon Survivor'da Gönüllüler takımında mücadele edecek isim oldu. Daha önce Acun Medya'da sunuculuk yapan genç isim spor yapmaktan çok hoşlandığını dile getirirken kendisinin tam bir hayvan sever olduğunu söyledi. Peki, Survivor 2021 sezon yarışmacılarından Hanzade Ofluoğlu kimdir, kaç yaşında? Survivor Gönüllüler takımı yarışmacısı Hanzade Ofluoğlu nereli? İşte detaylar…

HANZADE OFLUOĞLU KİMDİR?

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2021 sezonu yarışmacı kadrosunun belli olmasıyla beraber tanıtım fragmanında yer alan isimler programın sıkı takipçilerinin de gündemine geliyor. Bu noktada gönüllüler takımının şimdiden dikkatleri üzerine çeken ismi Hanzade Ofluoğlu oldu…