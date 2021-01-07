Survivor 2021 yarışmacısı Reşat Hacıahmetoğlu kimdir, kaç yaşında? Gönüllüler takımından Reşat Hacıahmetoğlu nereli?

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'da bu sezon Reşat Hacıahmetoğlu gönüllüler takımında mücadele eden isimler arasında bulunuyor. Doğa ve spora olan sevgisiyle yarışmada boy gösterecek olan Trabzon'lu yarışmacı uzun süredir özel bir şirkette çalışmaktadır. Peki, Survivor 2021 sezonu yarışmacılarından Reşat Hacıahmetoğlu kimdir, kaç yaşında? Gönüllüler takımından Reşat Hacıahmetoğlu nereli? İşte hakkında merak edilen detaylar…

REŞAT HACIAHMETOĞLU KİMDİR?

Ekranların uzun soluklu yarışma programlarından Survivor 2021 sezonu ile Cumartesi günü yayın hayatına Tv8 ekranlarında başlıyor. Yeni sezon kadrosunda birbirinden ünlü isimler yer alırken gönüllüler takımında boy gösterecek isimler de dikkatleri üzerine çekiyor. 1990 doğumlu yarışmacı Reşat Hacıahmetoğlu da bu noktada izleyenlerin gündeminde yer almayı başardı…