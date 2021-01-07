Survivor yeni sezon yarışmacısı İlayda Şeker kimdir? Survivor İlayda kaç yaşında ve nereli?

Survivor İlayda Şeker hakkında araştırmalar hız kesmeden sürüyor. Survivor yeni sezona az bir zaman kala, yarışmanın hayranları yarışma ve yarışmacılar hakkında sorgulamalarını sürdürmeye devam ediyor. Gönüllüler takımının iddialı yarışmacıları arasında yer alan İlayda Şeker kimdir? Survivor İlayda kaç yaşında ve nereli?
Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan İlayda Şeker, kendisinden şu sözlerle bahsediyor;
İLAYDA ŞEKER KİMDİR?
"Adım İlayda Şeker, 1994 Nevşehir doğumluyum. 18 yaşına kadar ailemle birlikte Nevşehir Ürgüp'te yaşadım. Ailem hala orda yaşıyor. Daha sonra Sakarya'da üniversiteyi kazandım. Okulumu bitirdikten sonra İstanbul'a dedemlerin yanına yerleştim. Şuan çalışmıyorum."