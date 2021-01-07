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Survivor Yiğit kimdir? Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacılarından kaç yaşında ve nereli?

Survivor 2021, 9 Ocak Cumartesi günü ekrana gelecek ilk bölümüyle yayın hayatına başlıyor. Bu sene zorlu yarışma koşullarından mücadele edecek Survivor 2021 kadrosu geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Survivor Gönüllüler kadrosunun dikkat çeken isimlerinden bir tanesi de . Survivor Yiğit kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor 2021 Gönüllüler takımından Yiğit Poyraz hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 7.1.2021 09:53 ABONE OL
Survivor Yiğit kimdir? Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacılarından Yiğit Poyraz kaç yaşında ve nereli?

Survivor 2021 Gönüllüler takımı kadrosu geçtiğimiz günlerde yayınlanan tanıtım ile duyuruldu. Yarışmanın ilk bölümü 9 Ocak Cumartesi günü ekrana gelecek. Survivor 2021'in yayınlanan tanıtımları, hem ünlüler hem de gönüllüler takımındaki yarışmacılar hakkında şimdiden merak uyandırdı. Gönüllüler takımı yarışmacılarından Yiğit Poyraz kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilen soruların yanıtları…

YİĞİT POYRAZ KİMDİR?

Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde doğdu. Bodrum'da büyüdüğünü belirten Yiğit Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej'i yatılı olarak kazanarak İstanbul'a yerleşti.

2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi. 1 sene Sydney Uni'de exchange programı ile eğitim gördü.

8 yaşından beri basketbol oynayan Yiğit Poyraz, 2 senedir halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.

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Survivor Yiğit kimdir? Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacılarından Yiğit Poyraz kaç yaşında ve nereli?
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